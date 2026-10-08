باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - موضوع ساماندهی آرامستان‌های واقع در مسیر محور خرم‌آباد ـ الشتر ـ نورآباد و رعایت حریم قانونی جاده، در دستور کار مسئولان استان لرستان قرار گرفته است؛ موضوعی که با توجه به گسترش برخی آرامستان‌ها و انجام اقداماتی در حریم جاده و اراضی منابع طبیعی، حساسیت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی را به دنبال داشته است.

رئیس کل بازرسی لرستان با اشاره به ضرورت ساماندهی آرامستان‌های واقع در این محور، بر رعایت دقیق حریم قانونی جاده تأکید کرد و نسبت به اقداماتی که بدون رعایت ضوابط قانونی در این محدوده انجام می‌شود، هشدار داد

یکی از موارد مطرح‌شده در این زمینه، احداث قبرستان در محدوده حریم جاده و تعرض به منابع طبیعی در آرامستان رباط است؛ موضوعی که ضرورت تعیین تکلیف این محدوده و جلوگیری از گسترش اقدامات خارج از چارچوب قانونی را دوچندان کرده است.

هشدار راهداری: آرامستان‌های جدید غیرقانونی قلع‌وقمع می‌شوند

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان نیز با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی راه‌ها، موضع صریحی در قبال ایجاد آرامستان‌های جدید اتخاذ کرد.

امرایی گفت: کسانی که اقدام به ایجاد آرامستان جدید کرده‌اند، طبق قانون قلع‌وقمع خواهند شد.

این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که حریم راه‌ها از جمله محدوده‌هایی است که هرگونه اقدام و ساخت‌وساز در آن باید مطابق ضوابط و مجوزهای قانونی انجام شود و توسعه بی‌ضابطه آرامستان‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی، تبعاتی برای ایمنی و مدیریت جاده نیز به همراه داشته باشد.

دو نقطه برای آرامستان جدید خرم‌آباد زیر ذره‌بین مطالعات کارشناسی

در همین راستا، شهردار خرم‌آباد از بررسی گزینه‌های جدید برای ایجاد آرامستان شهری خبر داد.

بارانی، شهردار خرم‌آباد، گفت: برای ایجاد آرامستان شهر در دو نقطه برنامه‌ریزی و مطالعات کارشناسی در حال انجام است.

بررسی مکان‌های جدید می‌تواند راهکاری برای پاسخ به نیازهای آتی شهر و جلوگیری از توسعه نامنظم آرامستان‌های موجود باشد؛ با این حال، انتخاب محل نهایی نیازمند بررسی همه‌جانبه از نظر ضوابط شهری، زیست‌محیطی، منابع طبیعی، دسترسی و حریم راه‌ها خواهد بود.

کمربند حفاظتی دور آرامستان رباط

مدیرکل منابع طبیعی لرستان نیز از اجرای طرحی برای ساماندهی آرامستان رباط خبر داد و گفت: برای این آرامستان کمربند حفاظتی ایجاد خواهد شد و هرگونه اقدام خارج از این کمربند با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

شیرزاد نجفی تأکید کرد که ساماندهی محدوده آرامستان رباط باید به گونه‌ای انجام شود که از تعرض بیشتر به اراضی منابع طبیعی جلوگیری شود.

بر اساس این اظهارات، ایجاد کمربند حفاظتی قرار است مرز مشخصی برای فعالیت‌های مجاز در اطراف آرامستان ایجاد کند تا از گسترش خارج از ضابطه آن جلوگیری شود.

پایان قبرستان‌سازی بی‌ضابطه؟

مجموع اظهارات مسئولان راهداری، منابع طبیعی، شهرداری و دستگاه نظارتی لرستان نشان می‌دهد که ساماندهی آرامستان‌های محور خرم‌آباد ـ الشتر ـ نورآباد وارد مرحله جدی‌تری شده است؛ موضوعی که از یک سو با نیاز شهروندان به فضاهای جدید برای دفن اموات و از سوی دیگر با ضرورت صیانت از منابع طبیعی و رعایت حریم قانونی راه‌ها گره خورده است.

اکنون باید دید اجرای طرح‌های ساماندهی و تعیین محدوده‌های حفاظتی تا چه اندازه می‌تواند از گسترش آرامستان‌های غیرمجاز جلوگیری کند و آیا با ایجاد آرامستان‌های جدید در نقاط مورد مطالعه، زمینه برای پایان دادن به توسعه پراکنده و خارج از ضابطه آرامستان‌ها در اطراف محورهای مواصلاتی استان فراهم خواهد شد یا نه.