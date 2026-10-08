معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در سفر به هرمزگان با حضور در مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی «شوق زندگی» بندرعباس، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع چالش‌های این مرکز تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان در حاشیه بازدید از مجتمع «شوق زندگی» اظهار داشت: تلاش می‌شود با رایزنی‌های لازم با مسئولان استانی و ملی، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تکلیف قانونی دارند، افزایش یابد تا مشکلات این مجتمع شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتفع شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه برنامه‌های سفر خود به هرمزگان، از مرکز اصلاح و تربیت بندرعباس نیز بازدید کرد.

در ادامه، روح‌الله سفیدخانی، مدیر مجتمع «شوق زندگی» با اشاره به عملکرد این مرکز گفت: این مجتمع با هدف ورود اثرگذار به نفع خانواده‌های آسیب‌دیده و با مشارکت خیران و حمایت دستگاه‌های امدادی و قضایی راه‌اندازی شده است، اما متأسفانه فاقد ردیف اعتبار دولتی است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود سه هزار و ۳۰۰ پرونده برای ارائه انواع کمک‌های مالی و مشاوره‌ای در این مرکز تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این مجتمع برای نگهداری از کودکان و بانوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، نیازمند تأمین امکانات خوابگاهی و حمایت‌های جدی‌تر دولت است.

منبع:  صداوسیما 

برچسب ها: شوق زندگی ، بندرعباس ، معاون حقوق بشر و امور بین الملل ، کودکان
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