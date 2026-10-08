باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - فاز سوم نهضت ملی مسکن نهبندان حالا محل سکونت صد‌ها خانوار است، اما ساکنان این واحد‌ها می‌گویند وضعیت نامناسب معابر، زندگی روزمره آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

یکی از ساکنان این سایت می‌گوید: سه سال است که هر بار می‌آیند، بخشی از جدول‌ها را اجرا می‌کنند و جابه‌جا می‌شوند، اما خبری از آسفالت معابر نیست.

یکی دیگر از ساکنان نیز با اشاره به وضعیت نامناسب خیابان‌ها می‌گوید: اینجا را دو بار غلتک زده‌اند، اما هنوز اقدام جدی برای آسفالت انجام نشده است؛ با شروع فصل سرما و بارندگی، تردد در این مسیر‌ها دشوار می‌شود.

گرد و غبار نیز یکی دیگر از مشکلات اصلی ساکنان این منطقه است؛ مشکلی که به گفته آنها، امکان استفاده از هوای تازه و حتی باز کردن پنجره‌ها را دشوار کرده است.

یکی از ساکنان می‌گوید: حدود چهار سال است که در این منطقه زندگی می‌کنیم، اما شرایط معابر تغییر چندانی نکرده است. با وجود گرد و خاک، حتی نمی‌توانیم پنجره خانه را باز کنیم.

مسئولان نیز با پذیرش تأخیر در اجرای عملیات آسفالت، از آغاز این طرح در آینده نزدیک خبر می‌دهند.

صحراگرد رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نهبندان با عذرخواهی از ساکنان بابت تأخیر‌های ایجاد شده در اجرای پروژه گفت: در حال حاضر ۴۳۸ خانوار در این سایت ساکن هستند.

او افزود: مناقصه آسفالت پروژه در بهمن‌ماه برگزار شد، اما با توجه به شرایط کشور، فرآیند مناقصه مجدداً انجام و پیمانکار مشخص شد.

صحراگرد عنوان کرد: تلاش می‌کنیم به‌زودی عملیات آسفالت این سایت را آغاز کنیم تا مردم بتوانند از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

ساکنان فاز سوم نهضت ملی مسکن نهبندان می‌گویند سال‌ها برای خانه‌دار شدن انتظار کشیده‌اند و اکنون انتظار آنها این است که وعده‌های داده‌شده برای تکمیل زیرساخت‌های محل سکونتشان هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

اکنون باید منتظر ماند و دید وعده مسئولان برای آغاز عملیات آسفالت چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد.