باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - گهر؛ دریاچه‌ای که سال‌هاست نام آن با زیبایی، بکر بودن و افسانه‌های طبیعت زاگرس گره خورده است.

اکنون این جلوه کم‌نظیر طبیعت لرستان، با پیوستن به فهرست تالاب‌های بین‌المللی کنوانسیون رامسر، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است؛ اتفاقی که می‌تواند جایگاه گهر را در عرصه ملی و بین‌المللی بیش از پیش برجسته کند و ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند طبیعی را یادآور شود.

گهر در منطقه حفاظت‌شده اشترانکوه قرار گرفته و چشم‌انداز منحصربه‌فرد آن، ترکیبی از آب زلال، کوهستان‌های باشکوه، پوشش گیاهی و سکوت دلنشین طبیعت است؛ منظره‌ای که هر بیننده‌ای را برای لحظاتی از هیاهوی زندگی روزمره جدا می‌کند و به تماشای شکوه زاگرس می‌برد.

اما اهمیت گهر تنها به زیبایی‌های بصری آن محدود نمی‌شود. این دریاچه بخشی از سرمایه طبیعی لرستان و زیست‌بوم ارزشمند زاگرس است؛ سرمایه‌ای که حفاظت از آن نیازمند توجه جدی به محیط‌زیست، مدیریت گردشگری و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حضور بی‌ضابطه گردشگران است.

ثبت جهانی گهر در فهرست رامسر را می‌توان فرصتی تازه برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی لرستان دانست؛ فرصتی که اگر با برنامه‌ریزی درست همراه شود، می‌تواند به رونق گردشگری طبیعت‌محور، افزایش آگاهی عمومی درباره حفاظت از محیط‌زیست و معرفی هرچه بهتر زیبایی‌های اشترانکوه در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

گهر امروز تنها یک دریاچه نیست؛ بخشی از هویت طبیعی لرستان و تصویری ماندگار از شکوه زاگرس است. ثبت این میراث در فهرست جهانی، بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد، آغاز مسئولیتی تازه برای پاسداری از طبیعتی است که نسل‌های آینده نیز باید فرصت تماشای آن را داشته باشند.