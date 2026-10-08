قیمت نفت خام برنت در معاملات امروز بازارهای جهانی با افزایش ۳ دلار و ۷۷ سنتی، معادل ۳.۷۷ درصد، از مرز ۱۰۳ دلار عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیمت نفت خام برنت در معاملات امروز بازار‌های جهانی، تحت تأثیر افزایش نگرانی‌ها درباره تداوم صادرات نفت از خاورمیانه، بیش از سه دلار افزایش یافت و از مرز ۱۰۳ دلار در هر بشکه عبور کرد.

قیمت پیش‌فروش هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۳ دلار و ۷۷ سنت افزایش، معادل ۳.۷۷ درصد، نسبت به پایان معاملات روز گذشته به ۱۰۳ دلار و ۲۰ سنت رسید.

بر اساس این گزارش، تشدید حملات علیه نفتکش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز از عوامل افزایش قیمت نفت بوده است.

طوفان در شرق آمریکا و توقف تولید نفت در برخی میدان‌های نفتی این منطقه نیز از دیگر عواملی عنوان شده که به افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی کمک کرده است.

منبع: الجزیره