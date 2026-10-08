کارشناس بازار سرمایه در خصوص بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شجاعی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ثبت رکورد جدید شاخص کل بورس و عبور این شاخص از محدوده ۸ میلیون واحد گفت: برای تحلیل این رکورد جدید باید از چند منظر به شرایط بازار نگاه کنیم. یکی از مهم‌ترین موارد، ارزش دلاری بازار است. اگر بخواهیم بازار را از منظر ارزش دلاری بررسی کنیم، همچنان در محدوده ۱۰۰ میلیارد دلار قرار داریم که عدد پایینی محسوب می‌شود.

او افزود: بازار سرمایه ایران در مقطعی مانند سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش دلاری به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده بود و در سال‌های گذشته نیز ارزش دلاری بازار اعداد ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیارد دلار و حتی بالاتر را تجربه کرده است؛ بنابراین با وجود اینکه شاخص کل بورس از زمان بازگشایی بازار پس از جنگ رشد خوبی داشته، اما ارزش دلاری بازار همچنان در محدوده دوره جنگ و اندکی بالاتر از آن قرار دارد.

شجاعی ادامه داد: علت اصلی این موضوع آن است که همزمان، به‌خصوص طی دو سه هفته اخیر، شاهد رشد قیمت دلار نیز بوده‌ایم. زمانی می‌توان گفت ارزش دلاری بازار افزایش پیدا کرده که بازدهی شاخص کل بورس و رشد قیمت سهام بیشتر از رشد نرخ دلار باشد. یا اینکه بازار رشد کند و دلار بازدهی نداشته و ثابت بماند تا بازدهی دلاری بازار افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بنابراین هنوز نمی‌توان گفت با وجود رسیدن شاخص کل بورس به محدوده ۸ میلیون واحد، بازار سهام و ارزش شرکت‌ها بالا یا ارزش‌گذاری آنها گران شده است؛ بلکه بازار همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که می‌توان آن را ارزنده دانست.

او با اشاره به نسبت قیمت به سود بازار اظهار کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نسبت قیمت به سود یا همان P/E بازار است. در حال حاضر P/E بازار در محدوده حدود ۹.۵ قرار دارد که اگر بخواهیم آن را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، در محدوده بالایی قرار گرفته است.

شجاعی گفت: با این حال، اگر به P/E فوروارد بازار نگاه کنیم، یعنی سودآوری شرکت‌ها در یک سال آینده را در نظر بگیریم، این نسبت حدود ۵ تا ۵.۵ است که چشم‌انداز آینده‌نگر بازار را در محدوده مطلوبی قرار می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به سودآوری شرکت‌ها طی یک سال آینده، چشم‌انداز مثبتی برای بازار وجود دارد.

او افزود: گزارش‌های شهریورماه نیز منتشر شده و در این گزارش‌ها شاهد رشد سودآوری بسیار خوبی در اکثر شرکت‌ها بودیم. علت اصلی این موضوع نیز شرایط تورمی، افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت کالا‌ها و سایر عوامل مرتبط است که باعث شده سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا کند و این موضوع در گزارش‌های شهریورماه نیز قابل مشاهده بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بنابراین با توجه به روند سودآوری شرکت‌ها و شرایط تورمی موجود، همچنان باید شاهد رشد سهام با محرک افزایش قیمت دلار و تورم باشیم. هرچند شاخص کل بورس به محدوده ۸ میلیون واحد رسیده است، اما اگر عدد ریالی شاخص را کنار بگذاریم و به آن از منظر دلاری نگاه کنیم، می‌بینیم که این عدد فعلاً عدد عجیبی نیست و بازار همچنان ظرفیت رشد دارد.

شجاعی در پاسخ به این پرسش که آیا سهام همچنان از ارزندگی برخوردار است، گفت: معتقدم سهام همچنان ارزنده است و دو دلیل اصلی برای این موضوع وجود دارد. البته ممکن است امروز بسیاری بازار فعلی را با اتفاقات سال ۱۳۹۹ مقایسه یا شبیه‌سازی کنند، اما یک تفاوت مهم میان شرایط امروز و سال ۱۳۹۹ وجود دارد و آن هم حضور ابزار‌های سرمایه‌گذاری برای مدیریت ریسک افراد است.

او تصریح کرد: در سال ۱۳۹۹ ابزار‌ها و صندوق‌های سهامی، صندوق‌های مختلف، صندوق‌های بخشی و سایر ابزار‌های مشابهی که امروز در بازار وجود دارند، به این شکل در دسترس نبودند. در آن مقطع بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون دانش کافی و صرفاً از روی هیجان و برای اینکه از روند بازار جا نمانند، به صورت مستقیم اقدام به خرید سهام می‌کردند.

شجاعی افزود: یک سرمایه‌گذار حتی در بهترین شرایط بورس ممکن است بدون شناخت کافی، سهمی را خریداری کند که قیمت آن بالا باشد یا شرکت سودآوری مناسبی نداشته باشد. در چنین شرایطی ممکن است در حالی که کل بورس در حال صعود و رشد است، سرمایه‌گذار متحمل زیان شود.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: پیشنهاد اصلی ما این است که افرادی که دانش کافی در حوزه سهام ندارند، حتماً از طریق صندوق‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا که صندوق‌ها با مدیریت حرفه‌ای اداره می‌شوند و افراد متخصص این صندوق‌ها را مدیریت می‌کنند. این مدیریت حرفه‌ای می‌تواند باعث شود ریسک‌هایی که به آن اشاره شد، کمتر به سرمایه‌گذاران تحمیل شود.

او ادامه داد: زمانی که فرد یک صندوق سهامی را خریداری می‌کند، در حقیقت در یک پرتفوی متنوعی از سهام سرمایه‌گذاری کرده است و مدیری وجود دارد که به صورت مستمر سهام موجود در پرتفوی را بررسی می‌کند، سهام مناسب را انتخاب می‌کند و سهم‌هایی را که ریسک بالاتری دارند از پرتفوی خارج می‌کند. در واقع این فرآیند به صورت غیرمستقیم، کار سرمایه‌گذاری را برای مردم انجام می‌دهد.

گفتنی است، مطلب بالا تنها یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمی‌شود.