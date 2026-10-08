تیم ۴ در ۱۰۰ متر ایران با کسب مدال برنز، پرونده تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا را با ۱۲ مدال بست.

باشگاه خبرنگاران جوان- در یکی از آخرین رقابت‌های ورزشکاران در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا در پنانگ مالزی بعدازظهر امروز (پنجشنبه – به وقت مالزی) تیم ۴ در ۱۰۰ متر کشورمان در میدان حضور یافت.

این تیم متشکل از یاشار وقار، طارق عبیات، مهدی وحیدیان و هاشم یادگاری مسیر مسابقه را ۴۲.۷۶ ثانیه طی کرد و توانست به مدال برنز دست پیدا کند.

بدین ترتیب کار تیم ملی ناشنوایان ایران در مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا با ۱۲ مدال رنگارنگ بسته شد.

اسامی مدال‌آوران تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان ایران در زیر آمده است:

علی علیزاده – مدال نقره دوی ۱۵۰۰ متر

هاشم یادگاری – مدال برنز دوی ۱۰۰ متر

هاشم یادگاری – مدال برنز پرش طول

علی علیزاده – مدال طلا دوی ۸۰۰ متر

امیرحسین زارع – مدال طلا پرتاب دیسک

یاشار وقار – مدال طلا دوی ۱۱۰ متر با مانع

تیم ۴ در ۴۰۰ متر ایران متشکل از علی علیزاده، مهران سرافراز، مهدی وحیدیان و محمدمهدی زارع – مدال برنز

مهدی وحیدیان – مدال نقره دوی ۲۰۰ متر

الهه گل‌محمدی – مدال طلا پرتاب دیسک

یزدان اسلامی – مدال نقره پرتاب وزنه

طارق عبیان – مدال طلا دوی ۴۰۰ متر با مانع

تیم ۴ در ۱۰۰ متر ایران متشکل از یاشار وقار، طارق عبیات، مهدی وحیدیان و هاشم یادگاری – مدال برنز.

برچسب ها: دومیدانی ، مسابقات ناشنوایان
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