باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دولت ژاپن در حال حاضر قصدی برای بازنگری در اصول سه‌گانه این کشور درباره تسلیحات هسته‌ای ندارد، اما در حال بررسی پیشنهادی برای اجازه ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک ژاپن در شرایط استثنایی است. روزنامه سانکی با استناد به منابع دولتی این کشور گزارش داد.

به نوشته این روزنامه، این ابتکار با هدف تقویت بازدارندگی در برابر دشمنان احتمالی و بر مبنای ایده «چتر هسته‌ای» آمریکا مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، ممکن است بندی که ورود سلاح‌های هسته‌ای به ژاپن را در شرایط استثنایی مجاز می‌کند، در اسناد جدید و اساسی حوزه امنیتی گنجانده شود؛ اسنادی که دولت ژاپن قصد دارد در پایان سال جاری میلادی تصویب کند. به نوشته سانکی، چنین اقدامی امکان ورود کشتی‌های حامل سلاح‌های هسته‌ای به بنادر ژاپن را فراهم خواهد کرد.

سانکی افزود اتخاذ چنین تصمیمی مستلزم حل‌وفصل مسائل متعددی است؛ از جمله تعیین شرایطی که تحت آن ورود سلاح‌های هسته‌ای به ژاپن مجاز خواهد بود و ایجاد سازوکاری برای هماهنگی ورود چنین کشتی‌هایی با مقام‌های محلی.

این روزنامه همچنین نوشت برخی اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن خواستار رویکردی محتاطانه در قبال چنین تصمیم‌هایی هستند و انتظار می‌رود بحث‌ها درباره این موضوع ادامه یابد.

در همین حال، پیشنهاد دیگری که در دولت ژاپن مطرح شده، گنجاندن بندی در اسناد اساسی امنیتی درباره بررسی امکان تجهیز نیروی دریایی این کشور به زیردریایی‌های مجهز به پیشران هسته‌ای است.

ژاپن از سه اصل غیرهسته‌ای پیروی می‌کند: در اختیار نداشتن، تولید نکردن و اجازه ندادن به ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک این کشور. این اصول که از نظر قانونی الزام‌آور نیستند، از طریق تصمیم دولت و قطعنامه‌های دوره‌ای پارلمان ژاپن رسمیت یافته‌اند.

سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، بار‌ها اعلام کرده است که دولت او به این سه اصل غیرهسته‌ای پایبند است. با این حال، وی به‌طور مستمر از تعهد به ادامه اجرای همین سیاست در آینده فاصله گرفته است.

منبع: تاس