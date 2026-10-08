معامله ۸۵۴ کیلوگرم شمش طلا در ۱۷ حراج مرکز مبادله

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به روند برگزاری حراج شمش طلا در مرکز مبادله اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شده که در مجموع این حراج‌ها، ۸۵۴ کیلوگرم شمش طلا مورد معامله قرار گرفته است.

او افزود: ارزش مجموع معاملات انجام‌شده در این ۱۷ حراج به حدود ۲۲.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده استقبال فعالان مجاز بازار طلا از این بستر معاملاتی است.

بالسینی با بیان اینکه حراج شمش طلا با هدف تأمین نیاز فعالان رسمی و مجاز بازار انجام می‌شود، گفت: فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و همچنین سکو‌های برخط طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای خرید شمش طلا در این حراج‌ها هستند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند و معاملات در چارچوب مقررات و برای گروه‌های مجاز انجام می‌شود.

او تأکید کرد: استمرار حراج شمش طلا در مرکز مبادله می‌تواند به تأمین شفاف و نظام‌مند نیاز فعالان رسمی این بازار کمک کند و زمینه انجام معاملات طلا در یک بستر رسمی و قابل رصد را فراهم آورد.