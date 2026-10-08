باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - عبدالرحمان رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ششمین همایش ملی مراقبت‌های حمایتی و تسکینی سرطان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سالیانه حدود ۱۴۰ هزار مورد جدید سرطان در کشور به ثبت می‌رسد.

به گفته وی، حمایت‌های مالی و معنوی از بیماران سرطانی راهکاری ارزشمند برای درمان عارضه سرطان است. برخی از درمان‌ها نیازی به بستری در بیمارستان‌ها نبوده و این کار سبب شده تا میزان تخت‌های اشغالی در مراکز درمانی کاهش پیدا کند.

رئیس بیمارستان امام خمینی تاکید کرد: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از سرطان‌ها قابلیت درمان دارند و بیماران به زندگی طبیعی و عادی خود بر می‌گردند.

وی تصریح کرد: با تشخیص سریع بیماری سرطان میزان موفقیت در درمان این عارضه افزایش پیدا خواهد کرد؛ با تشخیص سریع بیماری سرطان، درمان آن بهتر انجام خواهد شد.

در ادامه مراسم، فاطمه تاجیک رستمی فوق تخصص خون و سرطان گفت: به دلیل اعمال تحریم‌های نا جوانمردانه قیمت دارو افزایش پیدا کرده است اما تا الان کمبود دارویی گزارش نشده است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۰۰ هزار مرگ و میر ناشی از انواع سرطان در کشور به ثبت می‌رسد؛ سبک زندگی افراد تغییر کرده است و این موضوع سبب افزایش شیوع عارضه سرطان خواهد شد. تاجیک بیان کرد: فعالیت فیزیکی منظم در بین افراد کاهش پیدا کرده و تغذیه ناسالم نیز سبب افزایش ابتلا به بیماری سرطان خواهد شد.

وی تصریح کرد: موضوع پیشگیری از بروز سرطان در بین افراد مسئله مهمی است و در این خصوص وزارت بهداشت برنامه ریزی خوبی کرده است.

در ادامه مراسم، محمد جهانگیری رئیس هیئت مدیره تشکل‌های مردمی خیرین سلامت گفت: مراقبت از بیماران سرطانی و توانمند سازی خانواده‌ها یکی از اقدامات خوب است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از بیماران سرطانی التیام یافته و به زندگی طبیعی خود بر می‌گردند.

محمد جهانگیری تاکید کرد: مراقبت‌های تسکینی شامل موارد روان شناختی، مراقبت‌های معنوی و اجتماعی است.