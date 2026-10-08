باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۹ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۹ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۲ میلیون تومان
|ربع سکه
|۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۵ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان