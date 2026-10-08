امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۹ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۱۴۲ میلیون تومان 
ربع سکه ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی ۳۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
شتاب طلا ترمز بریده خخخخخ
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