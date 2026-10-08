باشگاه خبرنگاران جوان-دکتر میعادفر با ورود به استان یزد مورد استقبال رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد قرار گرفت.

رئیس سازمان اورژانس کشور از چند پایگاه فوریت‌های پزشکی یزد بازدید کرد

وی در بدو ورود به مرکز فوریت‌های پزشکی استان یزد را رفت و ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با کارکنان اورژانس، از بخش‌های مختلف مرکز دیدن کرد و در جریان روند فعالیت و خدمات‌رسانی نیرو‌های اورژانس قرار گرفت.

رئیس سازمان اورژانس کشور سپس راهی شهرستان مهریز شد و از پایگاه اورژانس شماره یک و شماره ۲ این شهرستان بازدید کرد.

میعادفر همچنین در ادامه حضور خود در شهرستان مهریز به منطقه تنگ‌چنار رفت و از پایگاه اورژانس این منطقه بازدید کرد و در جریان روند فعالیت این پایگاه قرار گرفت.

بر اساس برنامه پیش‌بینی شده، میعادفر در ادامه سفر خود از پایگاه علیم مروستی بازدید و پایگاه ترکان شهرستان خاتم را افتتاح خواهد کرد و از پایگاه هرات نیز بازدید می‌کند.

وی در ادامه با سفر به شهرستان ابرکوه از پایگاه‌های تقی‌آباد، مهرآباد و پایگاه مرکزی ابرکوه بازدید خواهد کرد.

دکتر میعادفر فردا /جمعه/ پس از افتتاح پایگاه امامشهر یزد به سمت شهرستان بافق خواهد رفت.

رئیس سازمان اورژانس کشور در بافق از پایگاه حبیبیان بازدید و اورژانس سبزدشت این شهرستان را افتتاح خواهد کرد.

پس از آن از پایگاه‌های آسفیح بهاباد و دیگر پایگاه شهری این شهرستان دیدن خواهد کرد.

همچنین بازدید از پایگاه اورژانس هوایی استان یزد از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سفر دو روزه میعادفر به استان یزد است.

در حال حاضر ۷۳ پایگاه اورژانس در استان یزد فعال است که ۱۶ پایگاه در شهر یزد و سایر پایگاه‌ها در شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان مستقر هستند.

ناوگان اورژانس استان نیز شامل ۱۰۳ دستگاه آمبولانس فعال و پشتیبان، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی است.