باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ران پال، نماینده سابق جمهوری‌خواه از تگزاس در مطلبی به جنگ جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پرداخت و نوشت: با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای، برخی جمهوری‌خواهانی که در رقابت‌های انتخاباتی دشواری قرار دارند، در حال فاصله گرفتن از جنگ ترامپ هستند.

او ادامه داد: این جنگ محبوبیتی ندارد، زیرا فشار اقتصادی بیشتری بر مردم آمریکا که پیش از این نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، وارد کرده است. نه، منظور جنگ با ایران نیست. منظور جنگ تعرفه‌ای ترامپ است.

بنیاد مالیات آمریکا برآورد کرده است که ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، بر حدود ۵۴ درصد از کالا‌های وارداتی تعرفه وضع کرده است.

برخلاف ادعا‌های سیاستمداران قدرت‌طلب و شرکت‌هایی که برای در امان ماندن از رقابت خارجی به دنبال حمایت هستند، بار مالی تعرفه‌ها بر دوش شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی است، نه صادرکنندگان خارجی. تعرفه‌ها در واقع مالیاتی بر آمریکایی‌ها هستند.

برآورد شده است تعرفه‌های ترامپ امسال بیش از ۸۰۰ دلار مالیات اضافی بر دوش یک خانوار متوسط آمریکایی بگذارد.

مدافعان تعرفه‌ها ادعا می‌کنند تعرفه‌ها موجب تقویت صنایع داخلی و در نتیجه تحکیم اقتصاد آمریکا می‌شوند. واقعیت این است که اگرچه تعرفه‌ها ممکن است به برخی صنایعی که با رقابت شدید خارجی مواجه‌اند سود برسانند، اما به شرکت‌های آمریکایی، از جمله بخش کشاورزی، که برای بخش قابل توجهی از درآمد خود به صادرات متکی هستند، آسیب می‌زنند.

علاوه بر این، کشور‌ها معمولاً در واکنش به افزایش تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالا‌های صادراتی خود به آمریکا، تعرفه واردات کالا‌های آمریکایی را نیز افزایش می‌دهند.

تعرفه‌های بالا همچنین به شرکت‌هایی آسیب می‌زنند که برای تولید محصولات خود به واردات مواد اولیه و قطعات ضروری وابسته هستند.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه کاتو و مؤسسه Morning Consult از چهار هزار و ۱۵۰ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، ۷۴ درصد آمریکایی‌ها تعرفه‌ها را یکی از عوامل افزایش قیمت‌هایی می‌دانند که همچنان خانواده‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داده است. همچنین ۵۳ درصد آمریکایی‌ها معتقدند تعرفه‌ها موجب تضعیف اقتصاد آمریکا می‌شوند.

اما ناامیدکننده‌ترین نتیجه این نظرسنجی ــ دست‌کم برای ترامپ و جمهوری‌خواهانی که کمتر از یک ماه دیگر باید در برابر رأی‌دهندگان قرار گیرند ــ این است که ۴۹ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند تعرفه‌های ترامپ زندگی آنها را بدتر کرده است.

ترامپ جنگ تعرفه‌ای خود را بدون دریافت مجوز از کنگره آغاز کرد؛ این در حالی است که اصل اول قانون اساسی آمریکا اختیار «وضع و وصول» مالیات‌ها را به کنگره، نه رئیس‌جمهور، واگذار کرده است.

ترامپ برای دور زدن قانون اساسی مدعی شد قوانین فدرالی که اختیارات اضطراری را در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌دهند، به او اجازه می‌دهند تعرفه وضع کرده و در نتیجه مالیات‌های پرداختی مردم آمریکا را افزایش دهد.

ادعای ترامپ درباره اختیار او برای وضع تعرفه بدون مجوز کنگره از سوی دیوان عالی آمریکا رد شد. با این حال، ترامپ به جای استفاده از فرصتی که دادگاه برای پایان دادن به جنگ تعرفه‌ای در اختیارش گذاشته بود، صرفاً توجیهات جدیدی برای اعمال تعرفه پیدا کرد.

یکی از جدیدترین اهداف تعرفه‌ای ترامپ کانادا بوده است. دولت کانادا در واکنش به تعرفه‌های ترامپ، بر کالا‌های آمریکایی تعرفه وضع کرد. ترامپ نیز در پاسخ، واردات فهرست بلندبالایی از کالا‌های کانادایی را ممنوع کرد. رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر بدون دریافت مجوز از کنگره اقدام کرد.

تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی افزایش داده، هزینه تولید بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را که به مواد اولیه و کالا‌های وارداتی وابسته‌اند بالا برده و به کشاورزان و دیگر کسب‌وکار‌های متکی بر صادرات آسیب زده است.

به نظر می‌رسد خشم عمومی از خسارت‌های اقتصادی ناشی از اصرار رئیس‌جمهور بر سیاست تعرفه‌ای، در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران، به دموکرات‌ها کمک می‌کند در انتخابات پیش‌رو کنترل یکی یا هر دو مجلس کنگره را دوباره به دست آورند.

این واقعیت که ترامپ خود را حامی بازار‌های آزاد معرفی می‌کند، اما همزمان سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌ای مانند تعرفه‌ها را در پیش گرفته است، به افزایش شمار پیروزی دموکرات‌هایی کمک می‌کند که آشکارا از سوسیالیسم حمایت می‌کنند.

منبع: آنتی وار