باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - گتوند، با گستره جغرافیایی وسیع و روستاهای پراکنده، سال‌هاست با مشکل تجهیزات فرسوده شبکه برق دست‌وپنجه نرم می‌کند. پایه‌هایی که سال‌ها زیر آفتاب خوزستان ترک خورده‌اند و در برابر باد و باران، به خطری برای ایمنی و پایداری شبکه بدل شده‌اند. در چنین شرایطی، هر طوفان یا بارش سنگین می‌تواند به خاموشی‌های گسترده و آسیب‌های جدی منجر شود؛ واقعیتی که ضرورت نوسازی را ناگزیر کرده است.

کریم اسکندری، مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان گتوند، با اعلام این خبر گفت: در این طرح، ۱۴۸ اصله پایه فرسوده در نقاط مختلف شهرستان تعویض می‌شود که از این تعداد ۸۰ پایه مربوط به شبکه فشار ضعیف و ۶۸ پایه مربوط به شبکه فشار متوسط است.

او با اشاره به گستردگی جغرافیایی، پراکندگی روستاها و مناطق شهری گتوند، تأکید کرد: با توجه به ضرورت نوسازی تجهیزات فرسوده، اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه برق، به‌ویژه در مواجهه با شرایط جوی نامساعد و پدیده‌هایی مانند النینو، خواهد داشت.

به گفته اسکندری، تعویض پایه‌های فرسوده، علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری شبکه در برابر حوادث و بلایای طبیعی، به بهبود ایمنی، کاهش خاموشی‌های ناشی از آسیب تجهیزات و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه برق در مناطق مختلف شهرستان کمک می‌کند.

شبکه برق گتوند، مثل بسیاری از شهرهای خوزستان، سال‌ها با فرسودگی و کمبود اعتبار دست‌وپنجه نرم کرده است.

طرح تعویض ۱۴۸ پایه، شاید گامی کوچک در برابر انبوه نیازها باشد، اما اگر جدی گرفته شود، می‌تواند تفاوت میان خاموشی و روشنایی را در شب‌های طوفانی این شهرستان رقم بزند.