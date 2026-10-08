ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با حضور فدراسیون و اداره کل ورزش‌های روستایی و عشایری در تهران افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری امروز با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

فدراسیون ورزش‌های روستایی و عشایری و اداره کل ورزش‌های روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان نیز با برپایی دو غرفه مستقل در این نمایشگاه حضور دارند و ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای ورزش روستایی و عشایری کشور را معرفی می‌کنند.

حضور ورزش روستایی و عشایری در این نمایشگاه در شرایطی انجام می‌شود که کاروان ورزش ایران به‌تازگی در بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ قرقیزستان با کسب ۱۵ مدال شامل ۴ طلا، ۳ نقره و ۸ برنز، در جایگاه چهارم این رقابت‌ها میان ۱۱۲ کشور قرار گرفت.

این موفقیت، زمینه مناسبی برای معرفی ظرفیت ورزش‌های بومی، محلی و عشایری ایران و همچنین شناسایی و حمایت از استعدادهای ورزشی مناطق روستایی و عشایری فراهم کرده است.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با هدف معرفی محصولات، توانمندی‌های بومی، فعالیت‌های نوآورانه و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی روستاها و مناطق عشایری برپا شده و زمینه ارتباط فعالان این حوزه با بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.

این نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا خواهد بود و پذیرای بازدیدکنندگان است.

برچسب ها: ورزش های روستایی ، عشایری
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