فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز، گفت: امنیت این آبراه راهبردی و صیانت از منافع ملی ایران، بر اراده، هوشیاری و آمادگی مدافعان کشور استوار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریادار شهرام ایرانی به مناسبت ۱۶ مهر روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به سردار دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشت: دریا برای ایران اسلامی بزرگ، عرصه‌ای از منافع حیاتی و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های صیانت از امنیت و اقتدار ملی است؛ جبهه‌ای که پاسداری از آن، مردانی را می‌طلبد که ایمان و دانش را با شجاعت و آمادگی درآمیزنند و در لحظه خطر، بی‌درنگ در میدان حاضر شوند.

در ادامه این پیام آمده است: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سالیان حضور و مجاهدت در پهنه نیلگون خلیج فارس، با اتکا به توان داخلی و روحیه جهادی، سهمی مؤثر در پاسداری از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و امنیت آبراه راهبردی هرمز ایفا نموده است. این مسئولیت در جنگ رمضان و نبرد هرمز اهمیتی دوچندان یافت؛ هنگامی که رزمندگان دریادل، در برابر تجاوز دشمن سفاک آمریکایی ـ صهیونیستی، با هوشیاری و شهامت به دفاع از حریم و منافع کشور پرداختند و بار دیگر نشان دادند که امنیت این پهنه راهبردی، بر اراده و آمادگی مدافعان سلحشور ایران اسلامی استوار است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پیام خود آورده است: یکی از جلوه‌های ارزشمند این عرصه، هم‌افزایی و هماهنگی نیروهای دریایی سپاه و ارتش در دفاع از منافع ملی بود؛ همدلی و همکاری که ظرفیت‌های دو نیروی مقتدر دریایی کشور را در خدمت یک هدف مشترک قرار داد؛ دفاع از ایران عزیز و پاسداری از عزت و امنیت ملت شریف. این وفاق، در امتداد سیره و مکتب نورانی قائد شهید امت حضرت امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) و برمدار تبعیت از فرامین و تدابیر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) استمرار و تجلی بیشتری یافته و حاصل آن پیوند ایمان، آمادگی، توانمندی بومی و وحدت فرماندهی در دفاع از ایران بزرگ اسلامی است.

دریادار ایرانی در ادامه این پیام یادآور شده است: اینجانب و همرزمان ولایتمدار در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری و شهدای جنگ رمضان، فرارسیدن شانزدهم مهرماه روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به جنابعالی، فرماندهان، رزمندگان و کارکنان غیور آن نیرو و خانواده‌های محترم آنان تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را در سایه توجهات ویژه اهل بیت(ع)، حضرت ولی عصر(عج)، امام شهید بسیار عزیز امت (قدس‌سره) و رهبری خردمندانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) مسئلت می‌نماییم.

منبع: ارتش