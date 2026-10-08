باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد مسیر دستیابی به راه‌حلی مذاکره‌ای برای پایان دادن به درگیری اوکراین همچنان لغزنده و دور از دسترس است.

روبیو در گفت‌و‌گو با روزنامه یونانی کاتیمیرینی گفت: «ما آماده‌ایم هر فرصتی را برای دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌ای تسهیل کنیم و همچنان آن را بررسی خواهیم کرد. ما معتقدیم چنین راه‌حلی برای روسیه و اوکراین خوب خواهد بود، اما تاکنون دستیابی به آن دور از دسترس بوده است.»

وزیر خارجه آمریکا وضعیت کنونی درگیری را «بن‌بست راهبردی» توصیف کرد و گفت: «بن‌بست‌های راهبردی تنها به یکی از دو روش شکسته می‌شوند: الف) از طریق یک راه‌حل مذاکره‌ای، یا ب) از طریق تشدید تنش از سوی یکی از طرفین یا هر دو طرف که در نهایت موجب گسترش درگیری فراتر از محدوده اولیه آن شود.»

روبیو افزود: «در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد چشم‌اندازی برای دستیابی به یک راه‌حل مذاکره‌ای وجود داشته باشد.»

با این حال، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن همچنان آماده است نقشی سازنده در این روند ایفا کند.

منبع: تاس