باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، در گزارش تحلیلی عملکرد طرح سالمسازی دریا در تابستان ۱۴۰۵، از دستاوردهای عملیاتی و پیشگیرانه این کمیته در بازه زمانی ۹ خرداد تا ۳۱ شهریور خبر داد.

سلیمی اظهار داشت: بر اساس آمارهای ثبت شده، طرح سالمسازی دریا در سال جاری با رویکردی چندجانبه، توانسته است کنترل حوادث ساحلی را به شکلی مؤثر مدیریت کند.

وی افزود: در این دوره، طی ۱۲,۹۹۴ آموزش چهره‌به‌چهره، ۲۲,۴۸۱ هشدار پیشگیرانه، ۱,۰۸۹ خدمت درمانی و سرپایی و انجام ۱۲۸ عملیات نجات موفق، توانسته‌ایم نرخ موفقیت در نجات را به ۹۷.۷۱ درصد برسانیم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان با تمرکز بر شاخص حیاتی کاهش تلفات، خاطرنشان کرد: در تابستان ۱۴۰۵، تنها ۳ مورد فوتی ناشی از غرق‌شدگی در نقاط خطرآفرین ساحلی استان ثبت شده است.

وی با مقایسه آماری این میزان با سال‌های گذشته، بر روند نزولی و موفقیت‌آمیز مدیریت حوادث تأکید کرد و گفت: این کاهش نسبت به سال ۱۴۰۴ معادل ۸۱.۲۵ درصد، نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۷۸.۵۷ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۲ معادل ۷۰ درصد است که نشان‌دهنده بهبود مستمر در مدیریت ریسک ساحلی است.

سلیمی در تحلیل دلایل این موفقیت، راهبرد ترکیبی پیشگیری و واکنش را عامل اصلی دانست و افزود: تمرکز بر آموزش‌های مستقیم و افزایش حجم هشدارهای پیشگیرانه، در کنار آمادگی بالای تیم‌های عملیاتی برای واکنش سریع، منجر به کاهش رفتارهای پرخطر در میان گردشگران و ساکنان شده است، همچنین نرخ ۲.۲۹ درصدی مرگ‌ومیر در مواجهه با حوادث، گویای بلوغ عملیاتی تیم‌های امدادی و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه است.

هادی سلیمی ضمن قدردانی از تمامی واحدهای درگیر در این طرح، از همکاری تنگاتنگ ناجیان غریق، مراقبین ساحلی، امدادگران، مربیان آموزشی و تمامی دستگاه‌های عضو کمیته پیشگیری از سوانح و کاهش غرق‌شدگی تجلیل و تأکید کرد: این نتایج حاصل یک همکاری هماهنگ و هوشمندانه در سطح استان است.

منبع: روابط عمومی