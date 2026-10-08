سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، اعلام کرد هنوز هیچ نشانه‌ای از دستیابی به توافق صلح در اوکراین وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد هنوز هیچ نشانه‌ای از دستیابی به توافق صلح در اوکراین وجود ندارد و تأکید کرد توافق‌های جزئی نمی‌توانند به درگیری پایان دهند.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «ما از هرگونه تلاش و اقدام کشور‌هایی که بتوانند به هر شکلی به حل‌وفصل بحران اوکراین کمک کنند، استقبال می‌کنیم. آنها می‌توانند به نوعی به تشویق رژیم کی‌یف و مهم‌تر از همه اروپایی‌ها برای ورود به مرحله صلح کمک کنند. متأسفانه، در حال حاضر چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.»

وی افزود: «ما بار‌ها اعلام کرده‌ایم که تصمیم‌ها و توافق‌های مقطعی و جزئی، ما را به یک توافق جامع نخواهند رساند... این مسئله بسیار پیچیده است و باید به‌صورت جامع حل‌وفصل شود.»

پسکوف همچنین گفت توقف یا منجمد کردن موقت درگیری راه‌حلی برای این بحران نخواهد بود و تأکید کرد که روسیه به دنبال راه‌حلی است که «برای نسل‌های آینده» باشد و در برابر هرگونه اخلال و برهم خوردن، تضمین و مصونیت داشته باشد.

پسکوف: ترامپ پیام تبریک تولد برای پوتین ارسال نکرد

پسکوف  اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به مناسبت تولد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیام تبریکی برای او ارسال نکرده است.

پسکوف در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «نه، ترامپ هیچ تلگرام تبریکی ارسال نکرده است.»

پوتین روز گذشته ۷۴ ساله شد.

کاخ کرملین همچنین اعلام کرد سران روسیه و آمریکا همچنان قرار است تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند. زمان دقیق این تماس هنوز تعیین نشده است، اما کرملین تأکید کرد که «هیچ تأخیری در هماهنگی» این گفت‌و‌گو وجود ندارد.

پسکوف: آتش‌سوزی نفتکش آسیب زیست‌محیطی قابل‌توجهی نداشته است

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه اعلام کرد آتش‌سوزی در یک نفتکش که در دریای سیاه هدف حمله قرار گرفته بود، «تقریباً هیچ آسیبی به محیط زیست» وارد نکرده است.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «در واقع، تنها یک مخزن آسیب دیده بود.» وی افزود: «نفت موجود در همان یک مخزن به‌طور کامل سوخت و در نتیجه تقریباً هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نشد.»

وی با اشاره به سرعت عملیات امدادی گفت: «نفتکش در حال حاضر در حال یدک‌کش شدن به نقطه دیگری است. اساساً تمامی اقدامات لازم انجام شده است.»

وزارت حمل‌ونقل روسیه اعلام کرد هر ۲۳ خدمه نفتکش Aframax Rio با پرچم لیبریا که همگی اتباع هند هستند، نجات یافته‌اند و آتش نیز مهار شده است.

رسانه‌های روسیه روز سه‌شنبه برای نخستین بار از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک کشتی در بندر سوچی خبر داده و علت آن را حمله احتمالی یک پهپاد دریایی اعلام کرده بودند.

منبع: تاس

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، ترامپ و پوتین
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