شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در شهرستان بویین میاندشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته نیروی انتظامی و تقدیر از زحمات و تلاش‌های سبزپوشان مخلص و به یاد شهدای گرانقدر فراجا، مراسم یادواره شهدای فراجا در شهرستان بویین میاندشت استان اصفهان برگزار شد. این شهرستان در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیش از ۱۰ شهید از نیرو‌های ژاندارمری و نیروی انتظامی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است. در پایان از عوامل انتظامی شهرستان با اهدا شاخه گل توسط نوجوانان عزیز تقدیر به عمل آمد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در بویین میاندشت به روایت تصاویر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: هفته نیروی انتظامی ، سوژه خبری ، بزرگداشت شهدا
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