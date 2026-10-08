شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم یادواره شهدای فراجا در شهرستان بویین میاندشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت هفته نیروی انتظامی و تقدیر از زحمات و تلاش‌های سبزپوشان مخلص و به یاد شهدای گرانقدر فراجا، مراسم یادواره شهدای فراجا در شهرستان بویین میاندشت استان اصفهان برگزار شد. این شهرستان در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیش از ۱۰ شهید از نیرو‌های ژاندارمری و نیروی انتظامی را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است. در پایان از عوامل انتظامی شهرستان با اهدا شاخه گل توسط نوجوانان عزیز تقدیر به عمل آمد.

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منبع: شهروندخبرنگار - اصفهان

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