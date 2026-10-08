رزمایش جانفدایان این‌بار شاهد حضور نسلی بود که با وجود سن کم، با شور و انگیزه‌ای بزرگ به میدان آمد تا نشان دهد پرچم جانفدایی، نسل به نسل در اهتزاز خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - از نوجوانان دهه‌نودی تا جوانان پرشور بام ایران که با حضور خود تصویری از نسل آینده ایران را در رزمایش ۳۰ هزار نفری جانفدایان به نمایش گذاشتند. نسلی که در میدان، ایستادگی، همدلی و مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کند و آمده است تا ادامه‌دهنده راه نسل‌های پیشین باشد.

این حضور، فقط یک مشارکت در رزمایش نبود روایتی از نسلی بود که ایران را برای فردا می‌خواهد؛ قوی، سربلند و آماده برای ساختن آینده.

جانفدا‌های امروز، آینده‌سازان فردای ایران‌اند نسلی که آمده تا پرچم عزت و اقتدار این سرزمین را در دست بگیرد و آن را به نسل بعد بسپارد.

در ادامه تصاویری از این حضور ببینید.

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برچسب ها: رزمایش ، حضور حماسی
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