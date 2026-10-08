باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -جواد صالحی آرتیمانی معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از ازسرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی العراقیه در مسیر نجف ـ تهران ـ نجف خبر داد و گفت: در حال حاضر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به حدود ۳۰ مقصد پروازی خدمات ارائه می‌دهد و با فعال شدن دیپلماسی حمل‌ونقل هوایی، انتظار می‌رود تعداد پروازهای شرکت‌های خارجی افزایش یابد.

وی با اشاره به بازگشت تدریجی پروازهای خارجی به کشور اظهار کرد: پس از وقفه ایجادشده در پروازهای خارجی، نخستین پرواز شرکت هواپیمایی «العراقیه» روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد و پروازهای مستقیم این شرکت در مسیر نجف ـ تهران ـ نجف از سر گرفته شد.

وی افزود: نخستین پرواز العراقیه ساعت ۷:۳۰ صبح از نجف وارد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) شد و ساعت ۸:۳۰ نیز تهران را به مقصد نجف ترک کرد.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، شرکت هواپیمایی العراقیه روزانه یک پرواز در این مسیر خواهد داشت که در مجموع هفت پرواز هفتگی بین تهران و نجف انجام می‌شود.

صالحی آرتیمانی با اشاره به وضعیت پروازهای نجف گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰ پرواز نشست و برخاست در مسیر نجف در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه ازسرگیری پروازهای العراقیه گامی در مسیر بازگشت و توسعه تدریجی پروازهای خارجی است، تصریح کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در حال حاضر به حدود ۳۰ مقصد پروازی خدمات ارائه می‌دهد و امیدواریم با فعال شدن دیپلماسی حمل‌ونقل هوایی، در آینده نزدیک شاهد پذیرش پروازهای بیشتری از سوی شرکت‌های هواپیمایی خارجی باشیم.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: این مجموعه از حضور شرکت‌های هواپیمایی خارجی و توسعه مسیرهای پروازی استقبال می‌کند و افزایش پروازهای خارجی و تنوع‌بخشی به شبکه پروازی از محورهای مهم در حوزه بهره‌برداری شهر فرودگاهی است.

صالحی آرتیمانی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط و توسعه همکاری‌های هوایی، تعداد پروازهای بین‌المللی افزایش یافته و مسیرهای پروازی جدیدی در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) فعال شود.