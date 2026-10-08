سرپرست هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از حضور و نقش‌آفرینی مؤثر زنان روستایی استان در ششمین نمایشگاه توانمندی‌ها و عرضه محصولات روستایی و عشایری کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی سرپرست هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌ها و عرضه محصولات روستایی و عشایری کشور، گفت: این رویداد ملی که از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جوامع روستایی و عشایری استان مازندران است.

او افزود: در این دوره از نمایشگاه، با نگاه ویژه به توانمندسازی جوامع محلی، شاهد حضور پررنگ زنان روستایی مازندران هستیم که با عرضه محصولات سالم، صنایع‌دستی بومی و فرآورده‌های تبدیلی، جلوه‌ای از خلاقیت و خوداتکایی زنان روستایی استان را به نمایش گذاشته‌اند.

خلیلی با تأکید بر سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی در حمایت از توسعه کسب‌وکار‌های خرد و کوچک مقیاس، گفت: حضور فعال بهره‌برداران و به‌ویژه زنان روستایی در چنین نمایشگاه‌هایی، بسترساز حذف واسطه‌ها، تعامل مستقیم با مصرف‌کنندگان، بازاریابی مناسب برای محصولات داخلی و در نهایت افزایش درآمد خانوار‌های روستایی است.

سرپرست هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان افزود: توانمندسازی زنان روستایی از طریق آموزش‌های ترویجی و حمایت‌های فنی، یکی از اولویت‌های اصلی این مدیریت است و امیدواریم با برپایی چنین نمایشگاه‌هایی، ضمن معرفی دستاورد‌های کشاورزی و صنایع مرتبط، شاهد تحولی در الگوی عرضه و فروش محصولات روستایی استان باشیم.

ششمین نمایشگاه توانمندی‌ها و عرضه محصولات روستایی و عشایری از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان و تولیدکنندگان سراسر کشور است.

برچسب ها: نمایشگاه کشاورزی ، محصولات کشاورزی
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