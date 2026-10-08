همزمان با آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، کتابخانه تخصصی «استاد دکتر محمدعلی موحد»، با حضور مسئولان کشوری و استانی، افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، همزمان با آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی در شهرستان خوی، کتابخانه «استاد دکتر محمدعلی موحد»، با حضور سید رضا صالحی امیری؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رضا رحمانی؛ استاندار آذربایجان‌غربی، آزاده نظربلند؛ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمعی از مسئولان استانی و اهالی فرهنگ و ادب، افتتاح شد.

در این کتابخانه که با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد ریال و زیربنای ۳۷۰ مترمربع ساخته شده، تاکنون ۱۱ هزار جلد کتاب گردآوری شده است که بیش از یک‌هزار نسخه از این آثار، مرتبط با شمس تبریزی است.

این کتابخانه با گردآوری نسخ چاپی، خطی و چاپ سنگی مرتبط با شمس و ارائه خدمات مرتبط با کتاب‌های الکترونیک و گویا، قرار است به یک پایگاه مطالعاتی و فرهنگی در حوزه شمس، مولانا، عرفان ایرانی و میراث فکری مرتبط با این حوزه تبدیل شود.

گفتنی است، بارگاه شمس تبریزی، در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع و با فضای احداثی ۳۵۰۰ مترمربع در شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان‌غربی، طراحی شده است.

منبع: اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور