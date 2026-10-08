باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، با اشاره به جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی در صیانت از دستاوردهای هسته‌ای کشور اظهار داشت: موضع و رویکرد مجلس در حوزه غنی‌سازی و تعهدات دولت کاملاً روشن و مشخص است؛ از این رو در موضوع صنعت هسته‌ای هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اخذ نظر نمایندگان ملت به هر کیفیتی وارد مذاکره، دادوستد یا انقباضی در این حوزه شود.

وی با تأکید بر اینکه «اصل صنعت هسته‌ای خط قرمز نظام بوده، هست و خواهد بود»، تصریح کرد: تفکیک صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای از سلاح هسته‌ای کاملاً واضح و شفاف است. مقام معظم رهبری با صراحت بارها اعلام فرموده‌اند که ما به هیچ وجه به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم و این موضع بر پایه مبانی شرعی و فتوای صریح ایشان استوار است؛ بنابراین پیشرفت‌های فنی و صنعتی ما ارتباطی به سلاح ندارد و حق قانونی کشور محسوب می‌شود. عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری تعهدات و حقوق ایران ذیل معاهده عدم اشاعه (NPT) خاطرنشان کرد: بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بر اساس موازین و قواعد بین‌المللی حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است. ما عضو رسمی NPT هستیم و انتظار داریم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حقوق قانونی کشورها از جمله ایران صیانت کند.