امروز آخرین مهلت انتخاب رشته مجازی کنکور/هشدار درباره مسئولیت انتخاب رشته

باشگاه خبرنگاران جوان - نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است، متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

آن دسته از متقاضیانی که در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری ۱۴۰۵ یا آزمون دانشجو-معلم، صرفاً علاقه‌مندی خود را به رشته‌های مربوط به دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی اعلام کرده بودند، در صورت تمایل به انتخاب رشته‌های آزمون سراسری باید در بازه انتخاب رشته، نسبت به خرید سریال علاقه‌مندی آزمون سراسری به مبلغ چهار میلیون ریال اقدام کنند و سپس انتخاب رشته خود را در سامانه جامع آزمون سراسری ثبت کنند.

این دسته از متقاضیان نیز باید تمامی کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود، اعم از رشته‌های با آزمون و رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را در یک فرم انتخاب رشته و حداکثر تا ۱۵۰ کدرشته‌محل درج کنند و نیازی به ثبت‌نام مجدد برای انتخاب رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ندارند.

همچنین متقاضیانی که در جلسه آزمون سراسری یا آزمون دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ غایب بوده‌اند یا در اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند برای رشته‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی انتخاب رشته کنند و برای این منظور نیازی به ثبت‌نام و پرداخت هزینه مجدد ندارند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، افرادی که در هیچ‌یک از آزمون‌های سراسری یا دانشجو-معلم سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند نیز در صورت تمایل می‌توانند با خرید کارت اعتباری به مبلغ دو میلیون ریال، برای رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی است، ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند.

سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرده است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته و ضمائم آن، کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود را استخراج و ابتدا در فرم پیش‌نویس انتهای دفترچه درج کنند و پس از اطمینان از صحت انتخاب‌ها، آنها را در فرم اصلی انتخاب رشته اینترنتی وارد کنند.

پس از ثبت نهایی انتخاب رشته، رسید انتخاب رشته در اختیار داوطلب قرار می‌گیرد و پیامک تأیید نیز به شماره تلفن همراه ثبت‌شده داوطلب ارسال خواهد شد. هر داوطلب تنها یک بار اجازه انجام انتخاب رشته دارد، اما پس از دریافت رسید انتخاب رشته، امکان ویرایش فرم انتخاب رشته در دفعات محدود پیش‌بینی شده است.

سازمان سنجش تأکید کرد؛ پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، درخواست‌های مربوط به اشتباه در انتخاب رشته در این سازمان قابل بررسی نیست؛ بنابراین مسئولیت درج و ثبت نهایی کدرشته‌محل‌ها بر عهده شخص داوطلب است و ادعاهایی مبنی بر اشتباه متصدی کافی‌نت یا مشاور انتخاب رشته مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ممکن است پس از انتشار دفترچه، نسبت به حذف یا ایجاد کدرشته‌محل جدید اقدام کنند. سازمان سنجش اعلام کرده است این موارد در قالب اطلاعیه‌های اصلاحی در طول مدت انتخاب رشته اطلاع‌رسانی خواهد شد و داوطلبان باید تا پایان مهلت انتخاب رشته، اطلاعیه‌های جدید را پیگیری کنند.