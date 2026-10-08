باشگاه خبرنگاران جوان-پریسابهرامی؛ خبات قمری اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد، از امروز تا شنبه هفته آینده استان تحت تأثیر امواج بارشی متناوب قرار دارد.

وی ادامه داد: در این مدت در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان با بیان اینکه میزان بارش‌ها در نیمه غربی استان بیش از سایر مناطق خواهد بود، افزود: در برخی نقاط احتمال آبگرفتگی موقت معابر وجود دارد.

قمری خاطرنشان کرد: هوای استان یکشنبه و دوشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و طی سه روز آینده نیز تغییر قابل‌توجهی در دمای هوا رخ نمی‌دهد.