کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان از تداوم ناپایداری‌های جوی و فعالیت امواج بارشی متناوب در استان تا شنبه هفته آینده خبر داد و گفت: بارش‌ها در نیمه غربی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود و احتمال آبگرفتگی موقت معابر وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان-پریسابهرامی؛  خبات قمری اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد، از امروز تا شنبه هفته آینده استان تحت تأثیر امواج بارشی متناوب قرار دارد.

وی ادامه داد: در این مدت در برخی ساعات افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان با بیان اینکه میزان بارش‌ها در نیمه غربی استان بیش از سایر مناطق خواهد بود، افزود: در برخی نقاط احتمال آبگرفتگی موقت معابر وجود دارد.

قمری خاطرنشان کرد: هوای استان یکشنبه و دوشنبه نسبتاً پایدار خواهد بود و طی سه روز آینده نیز تغییر قابل‌توجهی در دمای هوا رخ نمی‌دهد.

برچسب ها: هواشناسی ، کردستان ، بارش بارن
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امواج بارشی متناوب تا شنبه کردستان را فرا می‌گیرد/ احتمال آبگرفتگی معابر در نیمه غربی استان