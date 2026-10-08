رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف از برگزاری داوری مرحله نیمه‌نهایی چهل‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده اظهار کرد: چهل‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با هدف نشر معارف قرآن کریم، تحکیم اتحاد امت اسلامی و تکریم قاریان و حافظان برگزیده جهان اسلام برگزار می‌شود و در این دوره، آقایان در رشته‌های حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل و بانوان در رشته‌های حفظ کل و قرائت ترتیل با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: پس از انجام مرحله غربالگری و برگزاری مرحله مقدماتی، ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند.

نوری‌زاده گفت: مرحله مقدماتی در آذرماه سال ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار شد و پس از داوری تلاوت‌ها و ارزیابی شرکت‌کنندگان، نمایندگان راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند.

وی با اشاره به برگزاری داوری مرحله نیمه‌نهایی در روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهرماه اظهار کرد: در این مرحله ۳۹ شرکت‌کننده در بخش آقایان و ۱۹ شرکت‌کننده در بخش بانوان حضور دارند و داوری آثار آنان به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: پس از پایان داوری مرحله نیمه‌نهایی، راه‌یافتگان به مرحله نهایی مشخص خواهند شد و مرحله نهایی این دوره، در صورت مناسب بودن شرایط، به صورت حضوری در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

نوری‌زاده درباره تأخیر ایجادشده در زمان‌بندی این دوره از مسابقات نیز گفت: به دلیل رویداد‌های مهم کشور از جمله جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، توطئه‌های دشمن در دی‌ماه سال گذشته و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از یاران ایشان، زمان‌بندی برگزاری مسابقات با تأخیر مواجه شد.

وی ادامه داد: با تصمیم رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پیگیری جدی‌تر برنامه‌های قرآنی، برگزاری مسابقات با جدیت دنبال شد و مقرر شد امسال هر دو دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، یعنی دوره گذشته و دوره جاری، برگزار شود.

منبع: سازمان اوقاف

برچسب ها: مسابقات قرآن ، شرکت کنندگان ، تلاوت قرآن
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