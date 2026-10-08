روز نیروی دریایی سپاه فرصتی برای گرامیداشت شهدای مدافع خلیج فارس و یادآوری رشادت‌های آنان در دفاع از امنیت و منافع ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۱۶ مهرماه در حافظه دفاعی ملت ایران با نام مردانی ثبت شده است که در آب‌های خلیج فارس، در برابر تهدیدی مستقیم ایستادند و از امنیت کشور دفاع کردند. حماسه شهید نادر مهدوی و همرزمانش در سال ۱۳۶۶، بخشی از تاریخ دفاع دریایی ایران است؛ تاریخی که در سال‌های بعد نیز با حضور و فداکاری نسل‌های دیگری از نیروهای دریایی ادامه پیدا کرد.

امسال، گرامیداشت روز نیروی دریایی سپاه با خاطره جنگ چهل‌روزه اخیر و روزهایی همراه است که کشور بار دیگر در معرض یک رویارویی سخت قرار گرفت. در آن روزها، خلیج فارس و تنگه هرمز نیز بخشی از صحنه این تقابل بود و نیروهای مدافع کشور، در کنار سایر بخش‌های نیروهای مسلح، مسئولیت حفظ امنیت و صیانت از منافع ایران را بر عهده داشتند.

در چنین روزی، یاد شهید دریادار علیرضا تنگسیری نیز برای مردم ایران زنده می‌شود؛ فرمانده‌ای که سال‌های طولانی از عمر خود را در نیروی دریایی سپاه گذراند و در جریان جنگ اخیر به شهادت رسید. نام او، مانند بسیاری از فرماندهان و نیروهایی که در سال‌های گذشته در این عرصه جان خود را از دست داده‌اند، با تاریخ دفاع از مرزهای دریایی کشور گره خورده است.

در کنار آنان، یاد شهدای ناوشکن دنا نیز گرامی داشته می‌شود؛ نیروهایی که در جریان مأموریت دریایی خود جان باختند و خانواده‌هایشان، بخشی از سنگینی این سال‌های دشوار را بر دوش کشیدند. یادآوری این شهدا، یادآوری انسان‌هایی است که پشت عنوان‌های نظامی و مأموریت‌های رسمی، زندگی، خانواده و آینده‌ای داشتند و در لحظه‌ای حساس، انجام وظیفه را بر حفظ جان خود مقدم دانستند.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی سپاه و همه شهدای مدافع ایران، فرارسیدن روز نیروی دریایی سپاه را به فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه و خانواده‌های معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال برای شهدای این عرصه، علو درجات و برای خانواده‌های آنان صبر و سربلندی مسئلت داریم.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، دنیامالی ، خلیج فارس
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