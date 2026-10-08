پنج منبع مطلع به رویترز گفتند مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه درباره ورود یک سرمایه‌گذار آمریکایی به پروژه نورد استریم و احتمال ازسرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا رایزنی کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پنج منبع مطلع به رویترز گفتند مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه، از جمله جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا، و کریل دیمیتریف، نماینده روسیه، درباره ورود یک سرمایه‌گذار آمریکایی به پروژه نورد استریم و احتمال ازسرگیری انتقال گاز روسیه به اروپا گفت‌و‌گو کرده‌اند.

به گفته منابع، کوشنر که در تلاش برای میانجیگری میان روسیه و اوکراین است، احیای روابط اقتصادی و انرژی را بخشی از روند برقراری صلح می‌داند. دیمیتریف نیز پیشتر برای ازسرگیری صادرات گاز روسیه به آلمان تلاش کرده است.

با این حال، مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که هر توافقی باید به نفع شرکت‌ها و مالیات‌دهندگان آمریکایی باشد و یکی از این مقام‌ها گفته است اخیراً مذاکراتی درباره نورد استریم انجام نشده است. یک مقام دیگر نیز دستیابی به توافق در میان‌مدت را به دلیل موانع حقوقی و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بعید دانست.

آلمان نیز با بازگشایی نورد استریم مخالف است.  وزارت اقتصاد و انرژی این کشور اعلام کرده است گاز روسیه تحت تحریم قرار دارد و برلین منابع جایگزین پیدا کرده است. پیش از جنگ اوکراین، بیش از نیمی از گاز آلمان از روسیه تأمین می‌شد، اما خطوط نورد استریم پس از کاهش صادرات روسیه از مدار خارج و در سپتامبر ۲۰۲۲ در پی انفجار‌های زیرآبی تخریب شدند.

برخی مقام‌های آلمانی هشدار داده‌اند که احیای روابط انرژی با روسیه می‌تواند به مسکو در ادامه جنگ کمک کند. در مقابل، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD)  از بازگشت گاز روسیه حمایت می‌کند و دیمیتریف قرار است اوایل سال آینده با رهبران این حزب دیدار کند.

بر اساس این گزارش، کوشنر و دیمیتریف همچنین درباره فروش دارایی‌های شرکت انرژی روسی لوک‌اویل، از جمله پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت، گفت‌و‌گو کرده‌اند. طبق طرح مورد بحث، کنسرسیومی متشکل از DFC آمریکا و سرمایه‌گذاران قطری و اماراتی این دارایی‌ها را خریداری می‌کند و آمریکا در مقابل تحریم‌های مربوطه را لغو خواهد کرد.

این تحولات در حالی مطرح شده که اروپا همچنان نسبت به اهداف روسیه بی‌اعتماد است و کشور‌هایی مانند لهستان و کشور‌های حوزه بالتیک به‌شدت با ازسرگیری روابط انرژی با مسکو مخالفت می‌کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، نورد استریم
خبرهای مرتبط
سوئد سامانه پاتریوت به لهستان ارسال می‌کند
روبیو: جنگ اوکراین در یک «بن‌بست راهبردی» قرار دارد
پسکوف: هنوز نشانه‌ای از توافق صلح در اوکراین دیده نمی‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: واشنگتن در حال گفت‌و‌گو‌های سازنده با تهران است
جنگنده‌های پاکستانی علیه یمن؟ اسلام‌آباد واکنش نشان داد
ارتش صهیونیستی احتمالاً به آمریکا گفته است که حمله به ایران می‌تواند انتخابات را به تأخیر بیندازد
از اعتراض دانش‌آموزان تا «ائتلاف خشم»؛ چرا فرانسه نگران گسترش اعتراضات است؟
قتل یک زن در اوکیناوا، اتحاد تاکایچی-ترامپ را محک می‌زند
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با ایران
آسیب شدید به هواپیما در فرودگاه ریاض پس از حملات یمن
بازگشت نگرانی از فعالیت داعش در عراق
دومین حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض در یک روز
پوتین: روابط روسیه و ایران در مسیر تقویت است
آخرین اخبار
فرستادگان ترامپ فردا با نمایندگان اوکراین دیدار می‌کنند
پوتین: روابط روسیه و ایران در مسیر تقویت است
بازگشت نگرانی از فعالیت داعش در عراق
ارتش صهیونیستی احتمالاً به آمریکا گفته است که حمله به ایران می‌تواند انتخابات را به تأخیر بیندازد
آسیب شدید به هواپیما در فرودگاه ریاض پس از حملات یمن
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با ایران
بری: اسرائیل به هیچ توافقی پایبند نبوده است
حمله به اسرای غزه در زندان جانوت اسرائیل در سالگرد هفتم اکتبر
ترامپ: واشنگتن در حال گفت‌و‌گو‌های سازنده با تهران است
حمله اوکراین به پالایشگاهی در جنوب غربی سیبری
قتل یک زن در اوکیناوا، اتحاد تاکایچی-ترامپ را محک می‌زند
تعلیق پرواز‌های گروه لوفت‌هانزا به ریاض تا اواخر مهر
خسارت ۳.۳ میلیارد دلاری هواپیما‌های آمریکایی در جنگ با ایران
جنگنده‌های پاکستانی علیه یمن؟ اسلام‌آباد واکنش نشان داد
سید الحوثی: ریاض به دنبال براندازی در قطر است و یمن تسلیم نمی‌شود
دومین حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض در یک روز
از اعتراض دانش‌آموزان تا «ائتلاف خشم»؛ چرا فرانسه نگران گسترش اعتراضات است؟
زلنسکی: تیم مذاکره‌کننده اوکراین روز جمعه یا شنبه به آمریکا می‌رود
کره جنوبی سلاح هایپرسونیک جدید خود را آزمایش کرد
مصر و کره جنوبی روابط خود را به «شراکت استراتژیک» ارتقا دادند
شکاف بی‌سابقه در بازار نفت؛ قیمت‌های رسمی از واقعیت جا ماندند
شرکت هواپیمایی فرانسوی انتقال تسلیحات به تل‌آویو را رد کرد
زاخارووا: حل بحران هرمز بدون توجه به حقوق ایران ممکن نیست
فیدان: توافق مکه مجوز حمله به کشورها نیست
پایگاه‌های آمریکا در آلمان؛ هدف احتمالی ایران
رویترز: آمریکا و روسیه درباره احیای نورد استریم رایزنی کردند
پسکوف: هنوز نشانه‌ای از توافق صلح در اوکراین دیده نمی‌شود
روبیو: جنگ اوکراین در یک «بن‌بست راهبردی» قرار دارد
نماینده سابق جمهوری‌خواه: جنگ تعرفه‌ای ترامپ مردم آمریکا را تحت فشار قرار داده است
ژاپن احتمال ورود سلاح‌های هسته‌ای به خاک خود را بررسی می‌کند