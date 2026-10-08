باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - پنج منبع مطلع به رویترز گفتند مقام‌های ارشد آمریکا و روسیه، از جمله جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا، و کریل دیمیتریف، نماینده روسیه، درباره ورود یک سرمایه‌گذار آمریکایی به پروژه نورد استریم و احتمال ازسرگیری انتقال گاز روسیه به اروپا گفت‌و‌گو کرده‌اند.

به گفته منابع، کوشنر که در تلاش برای میانجیگری میان روسیه و اوکراین است، احیای روابط اقتصادی و انرژی را بخشی از روند برقراری صلح می‌داند. دیمیتریف نیز پیشتر برای ازسرگیری صادرات گاز روسیه به آلمان تلاش کرده است.

با این حال، مقام‌های آمریکایی تأکید کرده‌اند که هر توافقی باید به نفع شرکت‌ها و مالیات‌دهندگان آمریکایی باشد و یکی از این مقام‌ها گفته است اخیراً مذاکراتی درباره نورد استریم انجام نشده است. یک مقام دیگر نیز دستیابی به توافق در میان‌مدت را به دلیل موانع حقوقی و تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بعید دانست.

آلمان نیز با بازگشایی نورد استریم مخالف است. وزارت اقتصاد و انرژی این کشور اعلام کرده است گاز روسیه تحت تحریم قرار دارد و برلین منابع جایگزین پیدا کرده است. پیش از جنگ اوکراین، بیش از نیمی از گاز آلمان از روسیه تأمین می‌شد، اما خطوط نورد استریم پس از کاهش صادرات روسیه از مدار خارج و در سپتامبر ۲۰۲۲ در پی انفجار‌های زیرآبی تخریب شدند.

برخی مقام‌های آلمانی هشدار داده‌اند که احیای روابط انرژی با روسیه می‌تواند به مسکو در ادامه جنگ کمک کند. در مقابل، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) از بازگشت گاز روسیه حمایت می‌کند و دیمیتریف قرار است اوایل سال آینده با رهبران این حزب دیدار کند.

بر اساس این گزارش، کوشنر و دیمیتریف همچنین درباره فروش دارایی‌های شرکت انرژی روسی لوک‌اویل، از جمله پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت، گفت‌و‌گو کرده‌اند. طبق طرح مورد بحث، کنسرسیومی متشکل از DFC آمریکا و سرمایه‌گذاران قطری و اماراتی این دارایی‌ها را خریداری می‌کند و آمریکا در مقابل تحریم‌های مربوطه را لغو خواهد کرد.

این تحولات در حالی مطرح شده که اروپا همچنان نسبت به اهداف روسیه بی‌اعتماد است و کشور‌هایی مانند لهستان و کشور‌های حوزه بالتیک به‌شدت با ازسرگیری روابط انرژی با مسکو مخالفت می‌کنند.

منبع: رویترز