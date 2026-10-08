خودرو قیمت به تومان

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۶۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۳،۷۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار ۳،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۳،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار ۱،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار ۱،۶۴۰،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار ۲،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ - بازار ۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۲،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰