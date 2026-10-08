یک مجله آلمانی در مطلبی مدعی شد ایران پایگاه‌های آمریکا در آلمان را در فهرست اهداف خود در جنگ احتمالی بعدی قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک نشریه آلمانی گزارش داد که اسرائیل به آمریکا و آلمان درباره احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک آلمان در جریان جنگ احتمالی بعدی با ایران هشدار داده است.

به گزارش رویترز، هفته‌نامه آلمانی «ویرتشافتس‌وخه» (WirtschaftsWoche) که با نام اختصاری «WiWo» شناخته می‌شود، امروز پنجشنبه به نقل از چند مقام اطلاعاتی غربی گزارش داد که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان، از جمله پایگاه هوایی رامشتاین و پایگاه اسپانگدالم، را زیر نظر گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، نگرانی‌هایی درباره احتمال هدف قرار گرفتن این پایگاه‌ها در حملات مخفی مرتبط با جنگ احتمالی علیه ایران وجود دارد.

این نشریه به نقل از منابع اطلاعاتی غربی که نامشان فاش نشده است، افزود که اسرائیل حدود سه هفته پیش به متحدان خود در آمریکا و آلمان درباره تهدید‌های احتمالی از سوی ایران هشدار داده است.

به نوشته ویوو، این نگرانی‌ها به‌ویژه متوجه پایگاه‌هایی است که از عملیات نظامی آمریکا و همچنین فعالیت‌های لجستیکی و پشتیبانی مرتبط با جنگ احتمالی با ایران حمایت می‌کنند.

وزارت دفاع آلمان و نیرو‌های آمریکایی مستقر در این کشور تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آلمان و آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا
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