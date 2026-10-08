همزمان با روز کودک؛ مسابقه داستان‌نویسی «مأموریت ماکان» در قم، با معرفی دانش آموزان برگزیده به کار خود پایان داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - آیین اختتامیه نخستین مسابقه داستان‌نویسی محیط‌زیستی «مأموریت ماکان» با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست، مدیران آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانش‌آموزان برگزیده و جمعی از مراقبان سلامت مدارس در سالن همایش های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد.

در این مراسم، از مجموع ۱۰۱۰ اثر رسیده به دبیرخانه مسابقه، پس از دو مرحله داوری، از ۳۰ اثر برتر به همراه ۳ نفر از مراقبین سلامت برگزیده مدارس، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل بعمل آمد و مسابقات و برنامه‌های شاد فرهنگی نیز ویژه دانش‌آموزان برگزار شد.

سیده مریم محمدی در آیین اختتامیه نخستین مسابقه داستان‌نویسی محیط‌زیستی «مأموریت ماکان» با گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید میناب، اظهار داشت: جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملت ایران را آشکار کرد و شهادت کودکان و مردم بی‌دفاع، سندی روشن از بی‌توجهی آنان به ابتدایی‌ترین اصول انسانی و حقوق بشر است.

در ادامه این مراسم، علی یزدی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان قم نیز با قدردانی از اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم برای برگزاری مسابقه «مأموریت ماکان»، بر اهمیت تداوم برنامه‌های مشترک آموزشی و فرهنگی در حوزه محیط زیست تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان و مدارس برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، اقدامی مؤثر در تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر و آگاه نسبت به محیط پیرامون است.

 

برچسب ها: محیط زیست ، ماکان
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