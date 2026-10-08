عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به همراه بیجار استاندار سیستان و بلوچستان،از روند فعالیت‌های پایانه مرزی میرجاوه بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - در این بازدید میدانی، رئیس کمیسیون امنیت ملی با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، بر روند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، کیفیت خدمات‌رسانی و دقت فرآیندهای کنترلی و همچنین، میزان هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مستقر در مرز جهت حفظ امنیت و تسهیل تجارت را مورد بررسی قرار داد.

 پایانه مرزی میرجاوه، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و استراتژیک‌ترین مبادی رسمی جمهوری اسلامی ایران با کشور پاکستان، نقشی کلیدی در توسعه مبادلات تجاری و گسترش ترانزیت بین‌المللی کالا ایفا می‌کند.

 در این بازدید نمایندگان شهرستان های زاهدان ، سراوان در مجلس شورای اسلامی ، معاون امنیتی و انتظامی استانداری ، فرماندار شهرستان میرجاوه و مدیرپایانه مرزی میرجاوه حضور داشتند.

  حمل و نقل جاده‌ای استان

برچسب ها: پایانه مرزی ، امنیت ملی مجلس
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