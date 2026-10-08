وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد مقدمات لازم برای ارائه توافق دفاعی مکه به پارلمان این کشور تکمیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور مقدمات لازم برای ارائه توافق دفاعی مکه به پارلمان با هدف تصویب آن را تکمیل کرده است و تأکید کرد این توافق ماهیتی دفاعی دارد و مجوز حمله به کشور‌های دیگر را صادر نمی‌کند.

فیدان در یک نشست خبری مشترک در آنکارا با «آنیتا اوربان»، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه مجارستان، گفت: «کار‌های لازم برای ارائه این توافق به پارلمان تکمیل شده است.»

وی افزود این توافق در صورت هدف قرار گرفتن یکی از کشور‌های امضاکننده، دفاع متقابل از آن کشور را پیش‌بینی می‌کند.

فیدان گفت: «اگر کشوری که عضو این توافق است مورد حمله قرار گیرد، شما برای دفاع از آن کشور در کنار آن خواهید ایستاد. این توافق، یک توافق برای حمله نیست.»

وزیر خارجه ترکیه همچنین تصریح کرد این توافق به ترکیه اجازه نمی‌دهد نیرو‌های خود را به خاک کشور دیگری اعزام کند تا در آنجا عملیات تهاجمی انجام دهند.

فیدان در بخش دیگری از سخنان خود درباره جنگ روسیه و اوکراین نیز نسبت به گسترش این درگیری به دریای سیاه هشدار داد.

وی گفت: «ما هرگز نباید اجازه دهیم دریای سیاه به جبهه جدیدی برای درگیری تبدیل شود.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: توافق دفاعی ، ترکیه
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