سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان می‌گوید که ما پابه‌پای پرسپولیس در زمین مسابقه می‌جنگیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نشست خبری پیش از دیدار این تیم  مقابل پرسپولیس اظهار کرد: برنامه بدنسازی خیلی خوبی در سه هفته گذشته داشتیم و شرایط فنی و بدنی بازیکنان ما خیلی بهتر شده است. بازی بسیار دشواری پیش رو داریم. پرسپولیس تیمی پُرطرفدار است که پنج سال در آن بازی کردم و سه سال در این تیم کاپیتان بودم.

او پوشیدن پیراهن پرسپولیس را یکی از افتخارات فوتبالی خود دانست و خاطرنشان کرد: فردا سکاندار برزیل ایران و تیم ریشه‌دار کشورمان یعنی صنعت نفت هستم و تمام تلاش خودم را برای موفقیت تیم انجام می‌دهم. مطمئن باشید یک بازی کاملاً هجومی ارائه می‌کنیم و امیدوارم هواداران صنعت نفت را شاد کنیم. فردا پا به پای پرسپولیس در زمین می‌جنگیم.

سرمربی صنعت نفت در مورد مشکلات این باشگاه در روزهای گذشته گفت: اعتصابی در کار نبود و مشکل خانوادگی برای نفت آبادان ایجاد شده بود. سه روز قبل از بازی می‌توانستیم فشار خوبی به بازیکنان بیاوریم، اما یک تمرین خوب به‌خاطر شرایط باشگاه از بین رفت. روی بازی تمرکز کرده‌ام. شرایط بعد از دستور عظیمی‌فر (معاون وزیر نفت) به راشدی (مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان) و انتخاب موسوی سندرونی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار باشگاه خوب شد.

نوری با بیان اینکه صنعت نفت بازی سختی پیش رو دارد، تصریح کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است. چهار سال شاگرد مهدی تارتار (سرمربی پرسپولیس) و سه سال همکار او بوده‌ام. تارتار مربی بسیار بزرگی است و پرسپولیس را به‌خوبی هدایت می‌کند. این باشگاه از لحاظ ساختاری، مدیریتی، مربیگری و فنی شرایط خیلی خوبی دارد. پرسپولیس هواداران زیادی دارد و با اختلاف بهترین تیم فوتبال ایران است. ما هم تلاش می‌کنیم سربلند از زمین خارج شویم.

او درباره مشکلات مالی باشگاه صنعت نفت در زمان حضور در لیگ برتر اظهار کرد: باشگاهی که می‌خواهد در لیگ برتر شرکت کند، باید امکانات و زیرساخت بسیار خوبی داشته باشد. با تغییرات انجام شده، می‌توان این نوید را به هواداران داد که روزهای خوب برای صنعت نفت فرابرسد. اکنون فقط روی بازی تمرکز کرده‌ام. کسب امتیاز برای باشگاه، من، بازیکنان و هواداران ضروری است و تلاش می‌کنیم با دست پُر از زمین خارج شویم.

برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، تیم پرسپولیس
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تبادل نظر
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
باوضعیت تیم صنعت نفت در جدول و اوضاع بازیکنان تیم بی انگیزه بعید است تیم پرسپولیس را شکست بدهند. باید در یازی مدافعان تیم صنعت نفت یک سد محکم جلوی مهاجمان پرسپولیس قراردهند و و ارتباط هافبک‌ها با مهاجمان صنعت نفت نزدیک وسریع و رساندن توپ به دروازه پرسپولیس و با شوت های دقیق ومحکم دروازه پرسپولیس بتو ببندند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
میلیاردها پول میگیرند اعتصاب هم می‌کنند واقعا این فوتبالی ها به غیر خوردن و خوابیدن چه گره ای از مشکلات مردم حل کردند، حقوق اکثریت قشر کارگر یا معلم ۲۰ میلیون تومنه،حقوق تیم های دولتی چون پرسپولیس استقلال و...دهها میلیارد نه چند صدمیلیارد تومنه.این عین بی عدالتی هست.
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