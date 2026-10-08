باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پس از توقف فعالیت بخش قابل توجهی از ناوگان هواپیماهای MD در کشور به دلیل الزامات جدید ایمنی و صلاحیت پروازی، سازمان هواپیمایی کشوری در مکاتبه‌ای با معاون استاندارد پرواز، چارچوب پیشنهادی برای ادامه بهره‌برداری از موتورهای هواپیماهای خانواده MD را تا پایان فروردین‌ماه سال آینده ارائه کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن، برخی موتورهای MD-80 با رعایت الزامات فنی و برخی دیگر بر مبنای روش جایگزین مورد تأیید FAA می‌توانند به فعالیت ادامه دهند، اما تصمیم نهایی درباره بهره‌برداری از این هواپیماها منوط به تأیید شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

پیشنهاد سازمان هواپیمایی برای ادامه فعالیت مشروط MDها

بر اساس نامه سازمان هواپیمایی کشوری با موضوع «تعیین تکلیف وضعیت موتورهای هواپیماهای خانواده MD»، دفتر صلاحیت پرواز این سازمان در پی دستور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و پس از برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان شرکت‌های بهره‌بردار، پیشنهادهای خود را برای تعیین تکلیف این ناوگان ارائه کرده است.

در این نامه آمده است که جلسه بررسی شرایط ادامه فعالیت پروازی هواپیماهای MD در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان شرکت‌های بهره‌بردار در محل سازمان هواپیمایی کشوری برگزار شده و در این نشست، پیشنهادهای جایگزین برای اجرای امریه صلاحیت پروازی 2021-22-19 مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس جمع‌بندی کارشناسی انجام‌شده، پیشنهادهای مطرح‌شده برای اتخاذ تصمیم و تعیین شرایط ادامه فعالیت این هواپیماها تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۶ ارائه شده است.

موتورهای ترخیص‌شده تا پایان شهریور چه وضعیتی دارند؟

یکی از مهم‌ترین بندهای این پیشنهاد به موتورهای JT8D-200 اختصاص دارد. بر اساس نامه سازمان هواپیمایی، موتورهایی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ از مراکز تعمیراتی داخلی ترخیص شده‌اند، در صورت رعایت تمامی الزامات فنی و دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی، امکان ادامه بهره‌برداری خواهند داشت.

با این حال، ادامه بهره‌برداری از موتورهای مذکور همچنان مشروط به رعایت الزامات امریه صلاحیت پروازی مربوطه است و ترخیص یا بهره‌برداری از موتورهای جدید نیز نمی‌تواند خارج از چارچوب الزامات تعیین‌شده انجام شود.

استفاده از روش جایگزین FAA برای برخی موتورها

در بخش دیگری از این نامه، درباره موتورهایی که بر اساس FAA Global AMOC ترخیص شده‌اند نیز پیشنهاد شده است که با رعایت شرایط و محدودیت‌های تعیین‌شده در این روش، امکان ادامه بهره‌برداری و انجام عملیات پروازی برای آنها فراهم شود.

در عین حال، سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است که استفاده از این روش جایگزین به معنای حذف الزامات ایمنی و صلاحیت پروازی نیست و تمامی دستورالعمل‌ها، محدودیت‌ها و الزامات قبلی همچنان باید رعایت شود.

در واقع، پیشنهاد کارشناسی سازمان این است که با اجرای روش‌های جایگزین و رعایت الزامات فنی، ریسک‌های مرتبط با ادامه فعالیت ناوگان کاهش پیدا کند؛ اما این موضوع به معنای حذف کامل ریسک یا صرف‌نظر کردن از الزامات ایمنی نیست.

ورود هواپیماهای جدید MD-80 همچنان ممنوع پیشنهاد شده است

یکی دیگر از نکات مهم این مکاتبه، پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری درباره پذیرش و ورود هواپیماهای MD-80 به کشور است.

بر اساس این پیشنهاد، تا زمان مشخص شدن نحوه اجرای کامل امریه صلاحیت پروازی **2021-22-19**، پذیرش و ورود هواپیماهای MD-80 به کشور ممنوع باشد.

این موضوع نشان می‌دهد که پیشنهاد مطرح‌شده صرفاً برای تعیین تکلیف هواپیماها و موتورهایی است که در حال حاضر در ناوگان کشور وجود دارند و به معنای باز شدن مسیر ورود هواپیماهای جدید از این خانواده نیست.

بر اساس موضع اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، بازگشت MDها به آسمان کشور صرفاً در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که الزامات صلاحیت پروازی سازنده و دستورالعمل‌های مورد تأیید سازمان به‌طور کامل اجرا شود.

نامه سازمان به معنای صدور مجوز بازگشت MDها نیست

با وجود مطرح شدن این پیشنهادها، نکته کلیدی این است که نامه سازمان هواپیمایی مجوز قطعی بازگشت هواپیماهای MD به چرخه پرواز محسوب نمی‌شود.

در متن نامه تصریح شده است که اجازه هرگونه بهره‌برداری از هواپیماهای MD، با رعایت الزامات و شرایط فنی، منوط به تأیید شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

بنابراین، آنچه در این مکاتبه مطرح شده، یک چارچوب کارشناسی و فنی برای تعیین تکلیف ناوگان MD تا **۳۱ فروردین ۱۴۰۶ است و اجرای آن نیازمند طی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و اخذ تأییدهای لازم خواهد بود.