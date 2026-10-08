سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر اهمیت تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مسیر‌های حیاتی انتقال کود به بازار جهانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، اعلام کرد وضعیت خاورمیانه نیازمند تلاش‌های فوری برای عادی‌سازی است و مسکو آماده است برای دستیابی به راه‌حل‌های سازش‌کارانه با هدف بازگشایی کامل تنگه هرمز و ازسرگیری تردد منظم کشتی‌ها در این آبراه کمک کند.

زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «بسیار مهم است که حداکثر تلاش‌های ممکن را برای عادی‌سازی اوضاع در خاورمیانه و ازسرگیری کامل کشتیرانی در تنگه هرمز به کار بگیریم. فدراسیون روسیه همچنان آماده است برای یافتن راه‌حل‌های سازش‌کارانه بر اساس قوانین بین‌المللی و با در نظر گرفتن حقوق و منافع مشروع همه طرف‌های ذی‌ربط کمک کند. ما از روابط مبتنی بر اعتماد با تمامی کشور‌های منطقه، بدون استثنا، برخورداریم.»

این دیپلمات روس تأکید کرد مسکو از همان آغاز آنچه را «تجاوز مسلحانه بدون تحریک قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران» خواند، درباره پیامد‌های جدی این اقدامات برای امنیت غذایی کشور‌های آسیب‌پذیر جهان هشدار داده بود.

وی افزود: «ما موضع خود را با حقایق و ارقام مستند کردیم. روسیه خواهان کشتیرانی آزاد، بدون وقفه و ایمن در مسیر‌های دریایی بین‌المللی است.»

زاخارووا در عین حال گفت: «ما معتقد نیستیم که بتوان درباره وضعیت کنونی یا بحران امنیتی منطقه به‌طور کلی، بدون در نظر گرفتن تشدید تنش‌هایی که اقدامات آمریکا موجب آن شده و عملاً به محاصره دریایی ایران انجامیده است، بحث کرد. بازگشت به وضعیت عادی، بدون رسیدگی به ریشه‌های اصلی بحران کنونی، بعید است امکان‌پذیر باشد.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین بر اهمیت تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مسیر‌های حیاتی انتقال کود به بازار جهانی تأکید کرد.

او گفت: «بر اساس برآورد‌های کارشناسی، حدود ۳۰ درصد از کل کود‌های مصرفی و بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد استفاده برای تولید آنها هر سال از این مسیر عبور می‌کند. در پی اختلال در روند‌های لجستیکی، ظرفیت تولید و صادرات موجود نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. بازار جهانی حدود ۲.۷ میلیون تن محصول و کالا‌های اساسی مورد نیاز بخش کشاورزی را از دست داده است.»

زاخارووا افزود که ابعاد کمبود کود در بازار‌های جهانی و افزایش قیمت این محصولات، اعضای سازمان تجارت جهانی را وادار کرده است پیش‌بینی خود از رشد تجارت جهانی در سال جاری را از رقم قبلی ۴.۶ درصد به ۱.۹ درصد کاهش دهند.

وی گفت: «دلیل اصلی، البته، بی‌ثباتی بازار‌های کالا، از جمله مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی است. بر اساس ارزیابی این سازمان، بحران خاورمیانه امنیت غذایی جهان را تهدید می‌کند، زیرا کمبود کود می‌تواند به کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی منجر شود.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: «اتاق بازرگانی بین‌المللی هشدار داده است که فروپاشی حمل‌ونقل و مسدود شدن کشتیرانی در تنگه هرمز می‌تواند به بروز یک بحران جهانی در حوزه امنیت غذایی منجر شود. اگر این تنگه در آینده نزدیک به‌طور کامل بازگشایی نشود، قیمت غلات که در ماه سپتامبر به سطوح نزدیک به اوج سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ رسیده بود، همچنان افزایش خواهد یافت.»

منبع: تاس

برچسب ها: تنگه هرمز ، ماریا زاخارووا ، جنگ ایران و آمریکا
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