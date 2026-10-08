برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۱۶ مهر اعلام شد و آن کارسون (Anne Carson) نویسنده، شاعر، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی به عنوان برنده انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وبگاه نوبل پرایز در گزارشی آورده است:

در مراسم معرفی برندگان جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ که امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه برگزار شد، نام (Anne Carson) «برای آثار جسورانه و خلاقانه‌اش که در گفت‌وگویی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است.» اعلام شد.

آن کارسون (Anne Carson) نویسنده، شاعر، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی است که در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۵۰ (۳۱ خرداد ۱۳۲۹ شمسی) در تورنتو، انتاریو به دنیا آمد.

زندگی‌نامه و تحصیلاتکارسون تحصیلات خود را در دانشگاه تورنتو در مقاطع کارشناسی (۱۹۷۴)، کارشناسی ارشد (۱۹۷۵) و دکتری (۱۹۸۱) در رشته ادبیات کلاسیک به پایان رساند و همچنین مدرکی از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند دریافت کرد. او سال‌هاست به تدریس ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه‌های برجسته‌ای مانند پرینستون، مک‌گیل و میشیگان مشغول است.

سبک ادبی و شهرتشهرت کارسون به دلیل سبک ترکیبی و ژانرشکن اوست؛ او در آثارش مرز‌های میان شعر، مقاله، رمان و ترجمه را در هم می‌آمیزد و داستان‌های معاصر را با اسطوره‌های یونان باستان پیوند می‌زند. از او به عنوان یکی از «ارزنده‌ترین متفکران معاصر» یاد می‌شود که پلی میان ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن زده است.

آن کارسون در سراسر دوران حرفه‌ای خود، شعرنویسی را با کار ترجمه و تدریس در دانشگاه‌های مختلف ترکیب کرده است. تقریباً تمام آثار ادبی او حول نقطه تلاقی وسواس یک فیلولوگ (متخصص متن‌های کهن) به کلمات و اشتیاق یک شاعر به معنای تازه می‌چرخد. او خود، ریشه‌شناسی کلمات را نقطه شروع تمام کارهایش معرفی کرده است.

خودزندگی‌نامه سرخ (Autobiography of Red, ۱۹۹۸): مشهورترین اثر او، رمانی منظوم که بازخوانی مدرن و کوئیر اسطوره یونانی «گرونیون» است.

اروس تلخ و شیرین (Eros the Bittersweet, ۱۹۸۶): نخستین کتاب او که بر اساس تز دکترایش نوشته شد و به ماهیت عشق رمانتیک می‌پردازد.

زیبایی شوهر (The Beauty of the Husband, ۲۰۰۱): اثری که جایزه تی. اس. الیوت را برایش به ارمغان آورد.

سال گذشته، لاسلو کراسناهورکایی (László Krasznahorkai)، نویسنده مجارستانی، برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۵، شد. آکادمی سوئد این جایزه را به دلیل آثار قدرتمند و آینده‌نگر او که در میان وحشت آخرالزمانی، قدرت هنر را دوباره تأیید می‌کند به او اهدا کرد.

او به استفاده از جملات بسیار طولانی شهرت دارد؛ طوری که گاهی یک جمله تا چهار صفحه ادامه پیدا می‌کند. سفر‌های او به چین و ژاپن تأثیر عمیقی بر نوشته‌هایش گذاشت. رمان کوهی در شمال، دریاچه‌ای در جنوب... اثری غنایی است که در جنوب شرقی کیوتو می‌گذرد. پیش از دریافت نوبل، او در سال ۲۰۱۵ میلادی برنده جایزه بین‌المللی بوکر شده بود.

منبع: ایرنا