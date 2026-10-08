باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال،اظهار کرد: اصلا دوست نداشتیم در این شرایط روبروی صنعت نفت قرار بگیریم. کادرفنی صنعت نفت سال‌های سال بازیکن من بودند و بعد سابقه همکاری داشتیم. محمد نوری، حسین پاشایی، حسین نورمحمد و ... از بازیکنان و همکاران خوب من بودند. الان هم می‌توانند کار را سخت کنند چون کاملا با تفکرات ما آشنا هستند.

او افزود: ما محکوم به پیروزی هستیم و آنها نیز برای فرار از پایین جدول باید تلاش کرده تا ما را متوقف کنند. برای آنها به غیر از بازی فردا آرزوی موفقیت می‌کنم. مطمئن هستم اگر به این کادر اعتماد شود می‌توانند در آینده در بخش فنی مشکلات نفت را حل کنند. با تیمی بازی داریم که بازیکنان خوبی دارند. تیم‌شان دیر شکل گرفت اما تعطیلات به تیم‌هایی مثل نفت کمک کرد تا انسجام‌شان را بدست بیاورند.

تارتار بیان کرد: نفتی‌ها می‌خواهند از انتهای جدول خارج شوند و ما نیز باید بدانیم روز آسانی نخواهیم داشت. خیلی تیم‌مان را به دلیل بازی‌های تیم فوتبال امید و تیم ملی بزرگسالان را در اختیار نداشتیم اما در یک هفته اخیر کامل شده‌ایم و بازی دوستانه خوبی با گل‌گهر انجام دادیم. فردا هر طور شده باید برنده باشیم و بازیکنان کاملا توجیه هستند.

سرمربی پرسپولیس در مورد تعطیلی لیگ تصریح کرد: شرایط خوبی داشتیم و این وققه تیم ما آسیب زد چون نفرات‌مان را نداشتیم. اگر با تمامی نفرات تمرین می‌کردیم قطعا می‌توانستیم شروع بهتری داشته باشیم. بازیکنان با این حال شناخت خوبی از کادرفنی پیدا کرده‌اند و فکر نمی‌کنم به غیر از مصدومیت یکی دو بازیکن مشکل خاصی داشته باشیم.

تارتار درباره نتایج تیم فوتبال امید و تیم ملی بزرگسالان گفت: خیلی درباره این مسئله صحبت نمی‌کنم. آنقدر کار در پرسپولیس سخت است و باید آنقدر زمان بگذاریم که شاید نتوانیم درباره تیم دیگری صحبت کنم. در رابطه با تیم امید، به نظرم یکی از بهترین نسل‌های جوان‌مان را سوزاندیم. بازیکنان بهترین کیفیت را داشتند و نتایج و کیفیت بازی‌ها فاجعه بود. در همین حد صحبت می‌کنم چون فردا بازی بسیار مهمی داریم.



او ادامه داد: در خصوص تیم ملی بزرگسالان باید بگویم، هم بد بازی می‌کنیم و هم بد نتیجه می‌گیریم. در کنار اینها به یکسری مسائل اشاره می‌کنیم، مثل شرایط سخت کشور که هیچ وقت نمی‌توانیم میزبان باشیم. مدام با ازبکستان بازی می‌کنیم که به غیر از اینکه شخصیت تیم‌مان پایین بیاید، چیز دیگری نداشته است. این مشکلات به تیم ملی آسیب می‌زند. بحث مشکلات فنی تیم ملی و ترکیب نیز هست. ترجیح می‌دهم درباره این مسائل با کادرفنی تیم ملی در جلسه خصوصی صحبت کنم، بحث کشورمان هست و کادرفنی باید مشکلات را برطرف و تیم ملی را درست کنند. سعی می‌کنم هفته آینده نشستی با کادرفنی تیم ملی داشته باشم. خودم این درخواست را می‌کنم تا کمک کنم. اینکه در رسانه مشکلات را بگویم، کمکی به تیم ملی نمی‌کند، بنابراین با کادرفنی باید نشست جداگانه‌ای داشته باشم.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به این سوال که آیا کادرفنی تیم ملی گوش شنوایی دارد یا نه، خاطرنشان کرد: گوش شنوا هست چون بارها با کادرفنی تیم ملی صحبت کرده‌ام. باید به هم کمک کنیم. وقتی یک مربی ایرانی شکست می‌خورد همه شکست خورده‌ایم. بنابراین، بهتر است در فضای خصوصی کمک کنیم. اگر بحث کادرفنی جدید باشد انتقادها را می‌توان انجام داد اما در حال حاضر هدف این است که کمک کنیم. شاید با صحبت کردن با درصد کم کمک کنیم، هر چند خودشان از مربیان باتجربه هستند و همه چیز را آنالیز می‌کنند. قطعا آنها مشکلات را می‌دانند و فقط ما نیستیم که می‌دانیم.

تارتار در رابطه با آشفتگی فوتبال ایران و حضور افراد غیر فوتبالی در راس کار گفت: درباره مدیران نمی‌توانم صحبتی انجام دهم. از آن روزی که درباره تنش‌ها صحبت کردم، تاثیرش را گذاشت و شرایط مربیان بهتر شد. در این مدت آرامش بیشتری حاکم شده است. در کنار اینها برخوردهای انضباطی نیز تاثیرگذار است. همه باید در آرامش تیم‌شان را رهبری کنند.

او درباره اینکه باشگاه پرسپولیس نیز مشکلات مدیریتی دارد و 2 ماه دیگر قرارداد اوستون اورونوف به پایان می‌رسد و آیا نگران این موضوع نیست، گفت: همیشه گفته‌ام پرسپولیس از همه مربیان و بازیکنان بزرگ‌تر است. این بازیکنان هستند که باید دنبال تمدید قرارداد با پرسپولیس باشند. پرسپولیس تیم بزرگی است و همه باید با افتخار این پیراهن را بپوشند. به صورت جمعی صحبت می‌کنم و همه بازیکنان دوست دارند در پرسپولیس بازی کنند و هیچ جایی بهتر از اینجا نیست.

سرمربی پرسپولیس در واکنش به بحث پیوستن اورونوف به استقلال با واسطه ماشاریپوف، گفت: این شایعه است و شما شنیده‌اید و ما هم شنیده‌ایم. با همه نفرات خوب تمرین می‌کنیم و از آن دسته مربیان هستم که تمرین برای من مهم است. بازیکنانی که خوب تمرین می‌کنند برای من مهم هستند و بیشتر از این نمی‌توانم صحبت کنم.ز



تارتار درباره جذب بازیکن در نیم فصل دوم عنوان کرد: الان زود است و تمرکزمان روی بازی‌های آینده قرار دارد.

او با اشاره به برخی مشکلات در فوتبال ایران تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که فوتبال ما دارد، تعطیلی‌هاست. پس از جنگ تحمیلی، لیگ 4،5 ماه تعطیل شد. لیگ امسال در حال حاضر یک ماه تعطیل بود و قرار است به خاطر جام ملت‌های آسیا نیز یک ماه تعطیل شود. این چه کمکی به فوتبال ما می‌کند؟ آقایان مسئول، آقای مهدی تاج که در راس فدراسیون هستید، به چه علت لیگ را تعطیل می‌کنید؟ مگر شرایط کشورمان عادی است که بازی‌های تدارکاتی خوب بگذارید؟ باید لیگ پویا داشته باشید و جام حذفی را برگزار کنید. در تعطیلی 50 روزه نمی‌توانیم چهار مرحله جام حذفی را برگزار کنیم؟ مدام صحبت از جوانگرایی می‌شود، باید در این موقع بازی دهیم. به چه علت باید مسابقات حذفی را برگزار نکنید؟ چرا به جوانی که در لیگ برتر و پایین‌تر قرار دارد، کمک نمی‌کنید؟ امیرحسین محمودیِ جوان سال قبل بازی کرد و به تیم ملی بزرگسالان رفت.

سرمربی پرسپولیس ادامه داد: اگر مسابقات جام حذفی در تعطیلات نیم فصل برگزار شود، فوتبال کشورمان سود می‌برد. خواهش می‌کنم به هیچ عنوان مسابقات حذفی را لغو نکنید. ما که نمی‌توانیم بازی‌های تدارکاتی برگزار کنیم، حداقل در داخل کشورمان فوتبال پویایی داشته باشیم. چرا لیگ باید پشت سر هم تعطیل شود. تعطیلی، تعطیلی و تعطیلی، این چه کمکی می‌کند؟ مردم دوست دارند مسابقات را ببینید. برگزاری بازی‌ها از نظر اجتماعی به کشورمان کمک می‌کند. خواهش می‌کنم مسابقات حذفی را بدون ملی‌پوشان برگزار کنند و هیچ اشکالی هم ندارد.

تارتار درباره اینکه گفته می‌شود برگزار نشدن جام حذفی به دلیل درخواست کادرفنی تیم ملی است، گفت: جام حذفی به کادرفنی ارتباطی ندارد و به فدراسیون ارتباط دارد. خودمان نامه زدیم که حاضر هستیم بدون ملی‌پوشان بازی کنیم. مگر تیمی در جام حذفی سقوط می‌کند؟ مگر یک‌سال تیم قشقایی شیراز نیامد پرسپولیس را در جام حذفی حذف کرد؟ چند جوان معرفی شدند؟ جام حذفی جام شگفتی‌هاست و دلیلی ندارد حتما با ملی‌پوشان بازی برگزار شود. بگذارند جوان‌ها بازی کنند و دیده شوند. تعطیلی 50 روزه لیگ به غیر از تفریح و مسافرت دیگران چه چیزی دارد؟ اگر می‌خواهید کمک کنید باید مسابقات رسمی برگزار کنید و در این شرایط است که جوان‌ها پیشرفت می‌کنند.

او در واکنش به سرقت تلفن همراهش گفت: این اتفاقات پیش می‌آید. مشکلات مردم زیاد است اما هیچ کاری بدتر از دزدی نیست و باید برخورد شدیدی صورت بگیرد. در برنامه تلویزیونی سارقی را جلوی دوربین می‌آورند و از او می‌پرسند بار چندم است که دزدی می‌کنی و پاسخ می‌دهد بار پانزدهم! باید کاری کنیم که به سرقت شانزدهمی نرسد. چرا نباید دستی که این کار را انجام می‌دهد، قطع نکرد؟ مردم به سختی پول در می‌آورند و خرید می‌کنند و با یک چشم بهم زدن از بین برود؟ خدا رحم کرد آسیب جانی نداشتم. قطعا پیگیری می‌کنم. ما آنقدر نیاز مالی نداریم ولی شاید کسی تمام دار و ندارش همان گوشی و همه خاطراتش در این گوشی باشد؛ یک نفر بیاید و آن را ببرد؟ باید کاری کنند که آن دست دوباره دزدی نکند. در آن گوشی بحث خاطراتم بود، از دو سالگی از پسرم تصویر داشتم و الان ندارم. مشکلات زیاد است و قبول دارم، اما این راه درست نیست. به قول یکی از دوستان، آدم گدایی کند، بهتر است که دزد باشد. کسی که پول به گدا می‌دهد با رغبت این کار را می‌کند، اما تو که دزدی می‌کنی به شخص و جامعه آسیب می‌زنی.