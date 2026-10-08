تیم‌های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز امروز پنج‌شنبه به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۶ مهر و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند.

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، سیدمهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشرماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

بازی دو تیم از ساعت ۱۷ آغاز شد.

دقیقه ۴: روی حرکت سعید سحرخیزان از سمت چپ زمین اولین کرنر بازی برای استقلال شکل گرفت.

دقیقه ۵: شوت اسماعیل قلی‌زاده با اختلاف زیادی از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

دقیقه ۱۳: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۵: بازیکنان تراکتور از سمت راست موقعیتی را شکل دادند که با ارسال توپ به محوطه جریمه پیش از رسیدن آن به شهریار مغانلو، حبیب فرعباسی با خروج به موقع توپ را دور کرد.

دقیقه ۱۷: در حالی که توپ در اختیار یاسر آسانی بود او در نزدیکی محوطه جریمه تراکتور نقش برزمین‌شد و داور بر خلاف میل استقلالی‌ها دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۲۰: ایگور پانادیچ مربی دروازه‌بانان تراکتور به دلیل اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۲۵: بازیکنان استقلال در یک ضدحمله موقعیت خوبی را در محوطه جریمه تراکتور ایجاد کردند که با دخالت بیرانوند و مدافعان این تیم توپ دور شد و در ادامه به علیرضا کوشکی رسید که ضربه این بازیکن به شیری برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۲۷: روی پاس خوب حسین‌گودرزی از سمت چپ سعید سحرخیزان با یک ضربه آرام موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۳۲: ضربه دانیال اسماعیلی فر به شکل خطرناکی از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: در حالی که توپ به یاسر آسانی در محوطه جریمه تراکتور رسیده بود با دخالت مدافعان این تیم او نقش بر زمین شد و توپ به بیرون رفت که آبی اعتاقاد به پنالتی داشتند، اما داور دستور به ادامه بازی داد و برای آبی‌پوشان کرنر اعلام شد.

در نهایت بازی در نیمه اول با یک گل به سود استقلال تمام شد.

 نیمه دوم بازی از ساعت ۱۸:۰۶ آغاز شد.

پیش از شروع بازی در نیمه دوم، یاسر آسانی وینگر استقلال با چشمانی اشکبار زمین بازی را ترک کرد و به حای او محمدحسین اسلامی وارد زمین شد.

دقیقه ۵۶: حسین‌گودرزی روی بازیکن تراکتور مرتکب خطا شد که بازیکنان تراکتور اعتقاد داشتند داور باید به بازیکن استقلال کارت زرد نشان می‌داد.

دقیقه ۶۱: بازیکنان تراکتور صاحب یک موقعیت خیلی خوب شدند که شهریار مغانلو در مصاف تک به تک با دروازه‌بان استقلال توپ را به کناره دروازه زد.

دقیقه ۶۴: شوت از راه دور و زیبای فرشاد فرجی را دروازه‌بان استقلال به خوبی مهار و به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۸: ایگور هالیلوویچ از بیرون محوطه جریمه و با شوتی زیبا موفق شد گل تساوی را برای تراکتور به ثمر برساند تا حساب کار یک بر یک شود.

پس از بازبینی صحنه توسط داور با کمک VAR خطای میلاد زکی پور روی عارف آقاسی اعلام شد و داور گل تراکتور را مردود کرد.

دقیقه ۷۴: در یک ضدحمله بازیکنان تراکتور له سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که ابتدا امیرحسین حسین‌زاده ضربه زد که توپ دفع شد و در ادامه به سید مهدی حسینی توپ رسید که اینبار توپ او وارد دروازه شد تا حساب کار یک بر یک شود.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال تهران ، فوتبال
خبرهای مرتبط
تارتار: محکوم به بردن صنعت نفت آبادان هستیم/ پیوستن اورونوف به استقلال شایعه است
ترکیب احتمالی استقلال و تراکتور در بازی امروز پنج شنبه ۱۶ مهر
مهدی واعظی مدیر روابط‌عمومی باشگاه استقلال شد
استقلال بین لیگ برتر و آسیا؛ اولویت با کدام جام است؟
علیرضا بیرانوند به کمیسیون پزشکی رفت
استقلال در جست‌وجوی اولین خرید زمستانی؛ چه پست‌هایی در اولویت هستند؟
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال؛
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
نکونام: تمام تمرکزم روی موفقیت تراکتور است/ آنالیز و شناخت کافی از استقلال داریم
استقلال و فشردگی عجیب برنامه؛ از تراکتور تا لیگ نخبگان آسیا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
خوب معلوم این فوتبال کثیف و بی خاصیت ارزش ندارد خروجی اش هم نتایج فوتبال نامید و تیم به اصطلاح بزرگسال ها
۰
۰
پاسخ دادن
بیرانوند از تراکتور اخراج شد
بازی حساس هفته برنده نداشت/ تقسیم امتیاز‌ها در تبریز
به جان بچه‌هایم دنبال معافیت نیستم/ تراکتور از داخل، مریض است
سپاهان ۶ - ۰ فجرشهید سپاسی؛ جشنواره گل طلایی‌پوشان در نقش جهان
فولاد ۲ - ۱ مس شهر بابک/ شاگردان مطهری به صدر جدول نزدیک شدند
استخر قهرمانی آزادی میزبان تمرینات تیم ملی پاراشنا برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
گل گهر سیرجان ۳ - ۰ استقلال خوزستان/ برد پرگل شاگردان رحمتی در کویر
نساجی ۱ - ۱ ذوب آهن/ شاگردان سعید دقیقی از شکست گریختند
آلومینیوم ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی/ تقسیم امتیازات در اراک
آخرین اخبار
بیرانوند از تراکتور اخراج شد
به جان بچه‌هایم دنبال معافیت نیستم/ تراکتور از داخل، مریض است
گل گهر سیرجان ۳ - ۰ استقلال خوزستان/ برد پرگل شاگردان رحمتی در کویر
فولاد ۲ - ۱ مس شهر بابک/ شاگردان مطهری به صدر جدول نزدیک شدند
سپاهان ۶ - ۰ فجرشهید سپاسی؛ جشنواره گل طلایی‌پوشان در نقش جهان
آلومینیوم ۱ - ۱ ملوان بندر انزلی/ تقسیم امتیازات در اراک
نساجی ۱ - ۱ ذوب آهن/ شاگردان سعید دقیقی از شکست گریختند
استخر قهرمانی آزادی میزبان تمرینات تیم ملی پاراشنا برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا
بازی حساس هفته برنده نداشت/ تقسیم امتیاز‌ها در تبریز
تارتار: محکوم به بردن صنعت نفت آبادان هستیم/ پیوستن اورونوف به استقلال شایعه است
نوری: ما پابه‌پای پرسپولیس می‌جنگیم/ اعتصابی در کار نبود
۶ مهر؛ یادآور حماسه شهدای نیروی دریایی سپاه در دفاع از خلیج فارس
ورزش روستایی و عشایری در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی
دوومیدانی ناشنوایان ایران با ۱۲ مدال به کار خود پایان داد
دنیامالی: آکادمی آوان ظرفیت میزبانی از اردو‌های تیم‌های فوتبال ملی ایران را دارد
مراسم بدرقه ملی‌پوشان پاراتکواندو برگزار شد
حجت کریمی و علی خطیر به کمیته اخلاق احضار شدند
سقوط یک پله‌ای تیم ملی فوتبال با ژنرال در رتبه بندی فیفا/ صدای پای کانگورو‌ها می‌آید
دستیابی طارق عبیات به مدال طلای دوی ۴۰۰ متر با مانع
ترکیب احتمالی استقلال و تراکتور در بازی امروز پنج شنبه ۱۶ مهر
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول