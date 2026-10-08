باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۶ مهر و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند.



ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، سیدمهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده



ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشرماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

بازی دو تیم از ساعت ۱۷ آغاز شد.

دقیقه ۴: روی حرکت سعید سحرخیزان از سمت چپ زمین اولین کرنر بازی برای استقلال شکل گرفت.

دقیقه ۵: شوت اسماعیل قلی‌زاده با اختلاف زیادی از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

دقیقه ۱۳: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۵: بازیکنان تراکتور از سمت راست موقعیتی را شکل دادند که با ارسال توپ به محوطه جریمه پیش از رسیدن آن به شهریار مغانلو، حبیب فرعباسی با خروج به موقع توپ را دور کرد.

دقیقه ۱۷: در حالی که توپ در اختیار یاسر آسانی بود او در نزدیکی محوطه جریمه تراکتور نقش برزمین‌شد و داور بر خلاف میل استقلالی‌ها دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۲۰: ایگور پانادیچ مربی دروازه‌بانان تراکتور به دلیل اعتراض به داور کارت زرد گرفت.

دقیقه ۲۵: بازیکنان استقلال در یک ضدحمله موقعیت خوبی را در محوطه جریمه تراکتور ایجاد کردند که با دخالت بیرانوند و مدافعان این تیم توپ دور شد و در ادامه به علیرضا کوشکی رسید که ضربه این بازیکن به شیری برخورد کرد و به بیرون رفت.

دقیقه ۲۷: روی پاس خوب حسین‌گودرزی از سمت چپ سعید سحرخیزان با یک ضربه آرام موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۳۲: ضربه دانیال اسماعیلی فر به شکل خطرناکی از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۴۲: در حالی که توپ به یاسر آسانی در محوطه جریمه تراکتور رسیده بود با دخالت مدافعان این تیم او نقش بر زمین شد و توپ به بیرون رفت که آبی اعتاقاد به پنالتی داشتند، اما داور دستور به ادامه بازی داد و برای آبی‌پوشان کرنر اعلام شد.

در نهایت بازی در نیمه اول با یک گل به سود استقلال تمام شد.

نیمه دوم بازی از ساعت ۱۸:۰۶ آغاز شد.

پیش از شروع بازی در نیمه دوم، یاسر آسانی وینگر استقلال با چشمانی اشکبار زمین بازی را ترک کرد و به حای او محمدحسین اسلامی وارد زمین شد.

دقیقه ۵۶: حسین‌گودرزی روی بازیکن تراکتور مرتکب خطا شد که بازیکنان تراکتور اعتقاد داشتند داور باید به بازیکن استقلال کارت زرد نشان می‌داد.

دقیقه ۶۱: بازیکنان تراکتور صاحب یک موقعیت خیلی خوب شدند که شهریار مغانلو در مصاف تک به تک با دروازه‌بان استقلال توپ را به کناره دروازه زد.

دقیقه ۶۴: شوت از راه دور و زیبای فرشاد فرجی را دروازه‌بان استقلال به خوبی مهار و به کرنر فرستاد.

دقیقه ۶۸: ایگور هالیلوویچ از بیرون محوطه جریمه و با شوتی زیبا موفق شد گل تساوی را برای تراکتور به ثمر برساند تا حساب کار یک بر یک شود.

پس از بازبینی صحنه توسط داور با کمک VAR خطای میلاد زکی پور روی عارف آقاسی اعلام شد و داور گل تراکتور را مردود کرد.

دقیقه ۷۴: در یک ضدحمله بازیکنان تراکتور له سمت دروازه استقلال حمله ور شدند که ابتدا امیرحسین حسین‌زاده ضربه زد که توپ دفع شد و در ادامه به سید مهدی حسینی توپ رسید که اینبار توپ او وارد دروازه شد تا حساب کار یک بر یک شود.