تیم‌های فوتبال استقلال تهران و تراکتور تبریز امروز پنج‌شنبه به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر امروز پنج‌شنبه ۱۶ مهر و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند.

ترکیب تراکتور: علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، سیدمهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، رستم آشرماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی‌زاده، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

بازی دو تیم از ساعت ۱۷ آغاز شد.

دقیقه ۴: روی حرکت سعید سحرخیزان از سمت چپ زمین اولین کرنر بازی برای استقلال شکل گرفت.

دقیقه ۵: شوت اسماعیل قلی‌زاده با اختلاف زیادی از کنار دروازه بیرانوند به بیرون رفت.

دقیقه ۱۳: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۱۵: بازیکنان تراکتور از سمت راست موقعیتی را شکل دادند که با ارسال توپ به محوطه جریمه پیش از رسیدن آن به شهریار مغانلو، حبیب فرعباسی با خروج به موقع توپ را دور کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال تهران ، فوتبال
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