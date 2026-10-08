باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت هواپیمایی «ایرفرانس» انتقال سلاح یا مهمات به سرزمین‌های اشغالی را رد کرد؛ این موضع پس از آن مطرح شد که چند اتحادیه کارگری گفتند که قرار است محموله‌ای از قطعات مکانیکی، متعلق به یک شرکت تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی، با یکی از پرواز‌های ایرفرانس ارسال شود.

این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که هیچ درخواستی برای محموله‌ای که اتحادیه‌ها به آن اشاره کرده‌اند، نداشته است.

این شرکت همچنین افزود: «ایرفرانس در پرواز‌های خود به مقصد اسرائیل، سلاح یا مهمات حمل نمی‌کند».

این تکذیبیه پس از آن صادر شد که چند اتحادیه کارگری در فرانسه، شامگاه چهارشنبه بیانیه‌ای مشترک منتشر کرده و گفتند که قطعات مکانیکی مورد استفاده یک شرکت تولیدکننده تسلیحات اسرائیلی قرار است به سرزمین‌های اشغالی منتقل شود.

صادرات تسلیحات و قطعات نظامی به سرزمین‌های اشغالی از زمان آغاز جنگ غزه با اعتراض‌ها و درخواست‌هایی برای توقف در کشور‌های مختلف، از جمله فرانسه، روبه‌رو بوده است. در این کشور اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های حامی فلسطین بار‌ها خواستار توقف ارسال تجهیزات نظامی شده‌اند که برای کشتار مردم غزه استفاده می‌شود.

منبع: آناتولی