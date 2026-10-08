به مناسبت هفته نیروی انتظامی مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان کاظمی فر - به مناسبت هفته نیروی انتظامی مراسم غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور جمعی از فرماندهان و کارکنان نظامی و انتظامی آذربایجان شرقی در وادی رحمت تبریز برگزار شد.

حجت الاسلام اصغر دیبایی معاون تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی در این مراسم با تبریک هفته فراجا و تقدیر از زحمات همکاران انتظامی با بیان اینکه ما در این محفل نورانی حضور داریم تا با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا تجدید پیمان کنیم گفت: امروز وظیفه داریم امنیتی که شهدا به ما به امانت سپردند را حفظ کرده و در راستای ایران سرافراز جانفشانی کنیم و ادامه دهنده شهدا باشیم.

برچسب ها: غبارروبی مزار شهدا ، هفته نیروی انتظامی
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غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در تبریز
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