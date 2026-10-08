فایننشال تایمز گزارش داد قرارداد‌های آتی نفت دیگر بازتاب‌دهنده قیمت واقعی و توازن عرضه و تقاضا نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که سال جاری میلادی نشان داده است دیگر قیمت واحد و مشخصی برای نفت وجود ندارد و قرارداد‌های آتی معامله‌شده در بازار، دیگر بازتاب‌دهنده قیمت واقعی نفت یا توازن واقعی عرضه و تقاضا نیستند.

بر اساس داده‌های گروه رسانه‌ای آرگوس، قیمت قرارداد‌های آتی نفت خام برنت در حال حاضر تنها معادل ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تحویل نفت به آسیا است؛ در حالی که این رقم در شرایط عادی حدود ۹۰ درصد بود. همچنین قیمت قرارداد‌های آتی تنها ۵۰ درصد قیمت دیزل را تشکیل می‌دهد، در حالی که این نسبت معمولا بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است.

همچنین انحراف معیار میان قیمت نقدی برنت و قرارداد‌های آتی آن از حدود یک دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ به حدود ۸ دلار در سال جاری افزایش یافته و در ماه سپتامبر از ۲۰ دلار فراتر رفته است. به نوشته فایننشال تایمز، این وضعیت ناشی از فشار‌های آمریکا برای کاهش قیمت‌ها و اجتناب معامله‌گران از ایجاد موقعیت‌های خرید بلندمدت، با وجود کاهش حدود ۶۵۰ میلیون بشکه‌ای ذخایر جهانی نفت  از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران و جنگ در یمن، بر اساس داده‌های «کایروس» است.

این روزنامه همچنین نوشت که هزینه حمل‌ونقل دریایی نفت ۵ تا ۱۰ برابر  سطوح پیش از جنگ علیه ایران افزایش یافته است؛ موضوعی که ناشی از کمبود نفتکش‌ها و طولانی‌تر شدن مسیر‌های حمل‌ونقل است.

فایننشال تایمز افزود که کاهش ظرفیت پالایش جهانی خارج از چین  و هدف قرار گرفتن پالایشگاه‌های روسیه و غرب آسیا، موجب افزایش قیمت فرآورده‌های پالایش‌شده مانند دیزل و بنزین شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت این فرآورده‌ها به دو برابر قیمت نفت خام رسیده است.

این روزنامه همچنین تاکید کرد که رابطه سنتی میان قیمت نفت خام و تورم از بین رفته است؛ به‌طوری که بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا از ماه مه برای نخستین بار در تاریخ، ارتباط بیشتری با قیمت دیزل پیدا کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: قیمت نفت ، قیمت گازوئیل ، جنگ منطقه ای
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
امید دادن واهی به توافق و ارزان شدن نفت به مردم دنیا
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