باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آخرین روز از هفته انتظامی، کارکنان انتظامی استان با حضور در گلزار شهدای رشت، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهیدان، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.

عصر امروز و در آخرین روز از هفته انتظامی، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای رشت با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان انتظامی استان گیلان برگزار شد.

گفتنی است، در این مراسم معنوی، حاضرین با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)تجدید عهد کردند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس