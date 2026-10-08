همزمان با آخرین روز از هفته انتظامی، کارکنان انتظامی استان با حضور در گلزار شهدای رشت، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهیدان، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با آخرین روز از هفته انتظامی، کارکنان انتظامی استان با حضور در گلزار شهدای رشت، ضمن غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهیدان، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.
عصر امروز و در آخرین روز از هفته انتظامی، مراسم معنوی غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای رشت با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان و کارکنان انتظامی استان گیلان برگزار شد.

گفتنی است، در این مراسم معنوی، حاضرین با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر شهید و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)تجدید عهد کردند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: نیروی انتظامی ، شهدا
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