مصر و کره جنوبی روابط دوجانبه خود را به سطح شراکت راهبردی ارتقا دادند و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، فناوری و دفاعی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصر و کره جنوبی امروز پنجشنبه اعلام کردند که در جریان نشست سران دو کشور در سئول، روابط دوجانبه خود را به سطح شراکت راهبردی ارتقا داده‌اند. این توافق در دیدار عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، با لی جائه میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، در پایتخت این کشور حاصل شد.

رئیس‌جمهور کره جنوبی گفت این اقدام نشان‌دهنده تمایل دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های عمیق‌تر و متنوع‌تر است. در جریان این نشست همچنین چندین یادداشت تفاهم در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و فناوری به امضا رسید.

یادداشت‌های تفاهم امضاشده حوزه‌هایی همچون کشتی‌سازی، انرژی پاک، زیرساخت‌های برق و فناوری را شامل می‌شود و در چارچوب تلاش دو کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای پروژه‌های مشترک به امضا رسیده است.

لی جائه میونگ همچنین ابراز امیدواری کرد دو کشور مذاکرات درباره توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی را آغاز کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه را برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و تعمیق پیوند زنجیره‌های تامین دو کشور فراهم کند.

ریاست‌جمهوری مصر نیز یک روز پیش از این نشست تاکید کرده بود که قاهره به دنبال گسترش همکاری با شرکت‌های کره‌ای، به‌ویژه در حوزه‌های صنعتی، زیرساختی و پروژه‌های مشترک با هدف حضور در بازار‌های عربی و آفریقایی است. السیسی در سئول همچنین در نشستی با روسا و نمایندگان ۲۳ شرکت بزرگ کره‌ای شرکت کرد.

دو طرف همچنین بر گسترش همکاری در حوزه نظامی توافق کردند. رئیس‌جمهور کره جنوبی، پروژه تولید مشترک توپ‌های خودکششی K۹ را نمونه‌ای موفق از همکاری صنعتی و نظامی میان دو کشور دانست. این همکاری در چارچوب روند گسترده‌تر توسعه صنایع دفاعی، انتقال فناوری و تولید مشترک در مصر دنبال می‌شود.

السیسی نیز در دیدار با فعالان اقتصادی کره تاکید کرد مصر فرصت‌هایی برای گسترش همکاری در قالب پروژه‌های مشترک میان شرکت‌های مصری و کره‌ای در کشور‌های عربی و آفریقایی می‌بیند و می‌توان از موقعیت جغرافیایی مصر، توافق‌های تجاری این کشور و شبکه زیرساختی آن در این زمینه بهره گرفت.

رئیس‌جمهور مصر همچنین خواستار فعال‌تر شدن شورای تجاری مصر و کره و برگزاری منظم مجمع اقتصادی مشترک دو کشور شد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود به پروژه‌های عملی تبدیل شوند.

منبع: المیادین

برچسب ها: کره جنوبی ، عبدالفتاح السیسی
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