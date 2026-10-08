باشگاه خبرنگاران جوان - عزت‌الله نباتی ضمن بررسی ظرفیت‌های تولید سیب شهرستان اظهار داشت: بروجرد با حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ سیب، رتبه نخست تولید این محصول در لرستان را دارد و ارقام پاییزه از جمله رد و گلدن، بخش عمده تولید را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بخشی از سیب درجه یک به بازارهای داخلی و کشورهای مختلف صادر می‌شود و سیب‌های پادرختی نیز در صنایع تبدیلی به محصولاتی مانند پوره، لواشک، سرکه و کنسانتره تبدیل می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد خاطرنشان کرد: برداشت سیب در بروجرد تا اوایل آبان ادامه دارد و پنجمین جشنواره سیب شهرستان بروجرد نیز آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منبع: جهاد کشاورزی لرستان