مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد گفت: برداشت سیب پاییزه از بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ هکتار از باغات بروجرد آغاز شد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۴۶ هزار تن محصول از باغ‌های این شهرستان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - عزت‌الله نباتی ضمن بررسی ظرفیت‌های تولید سیب شهرستان اظهار داشت: بروجرد با حدود ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار باغ سیب، رتبه نخست تولید این محصول در لرستان را دارد و ارقام پاییزه از جمله رد و گلدن، بخش عمده تولید را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بخشی از سیب درجه یک به بازارهای داخلی و کشورهای مختلف صادر می‌شود و سیب‌های پادرختی نیز در صنایع تبدیلی به محصولاتی مانند پوره، لواشک، سرکه و کنسانتره تبدیل می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد خاطرنشان کرد: برداشت سیب در بروجرد تا اوایل آبان ادامه دارد و پنجمین جشنواره سیب شهرستان بروجرد نیز آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منبع: جهاد کشاورزی لرستان

برچسب ها: سیب ، لرستان
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