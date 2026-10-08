باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -یکی از الزامات مهم در فرآیند بازسازی اقتصاد کشور پس از جنگ، توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع وابسته آسیب‌دیده است؛ چراکه این شرکت‌ها تنها بنگاه‌های اقتصادی معمولی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت علمی، فناورانه و تولیدی کشور را در اختیار دارند.

طبق آمارها حدود ۱۰۰ همت خسارت به شرکت‌های دانش‌بنیان وارد شده است، ادامه فعالیت برخی از این مجموعه‌ها بدون تأمین منابع مالی فوری و هدفمند با دشواری جدی مواجه خواهد شد. از همین رو لازم است دولت در کنار برنامه عمومی بازسازی بنگاه‌های اقتصادی، یک مسیر اعتباری مستقل و ویژه برای شرکت‌های حوزه علم و فناوری تعریف کند تا فرآیند احیای این ظرفیت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

تفاوت اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان با بسیاری از بنگاه‌های سنتی این است که بخش قابل توجهی از سرمایه آنها در دانش، فناوری، نیروی انسانی متخصص و زنجیره تولید محصولات فناورانه قرار دارد و همین مسئله موجب می‌شود الگوی عادی تأمین مالی بانکی برای بازسازی آنها همیشه پاسخگو نباشد.

بسیاری از این شرکت‌ها ممکن است دارایی فیزیکی و وثیقه کافی برای دریافت تسهیلات سنگین نداشته باشند، اما محصولاتی تولید کنند که برای اقتصاد کشور اهمیت راهبردی داشته و حتی جایگزین داخلی یا خارجی سریعی برای آنها وجود نداشته باشد. بنابراین حمایت از این شرکت‌ها باید متناسب با اهمیت فناوری و محصول آنها انجام شود و علاوه بر بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها، تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، حفظ نیروی انسانی و بازگشت به قراردادهای تولید و فروش را نیز دربرگیرد.

در این چارچوب، با توجه به حجم حدود ۱۰۰ همتی خسارت واردشده، اختصاص حداقل ۵۰ همت اعتبار و منابع مستقل برای بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده می‌تواند یک اقدام مؤثر و راهبردی باشد. این منابع می‌تواند از طریق تسهیلات ویژه، اعتبارات مستقیم دولت، ظرفیت صندوق‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان و خطوط اعتباری اختصاصی تأمین شود و با سرعت و کمترین بروکراسی در اختیار شرکت‌های واجد شرایط قرار گیرد. نکته مهم آن است که این منابع نباید صرفاً برای جبران خسارت فیزیکی اختصاص یابد، بلکه باید به بازگشت ظرفیت تولید منجر شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌ها بتوانند تجهیزات خود را احیا کرده، مواد اولیه مورد نیاز را تأمین کنند، نیروی متخصص خود را حفظ کنند و دوباره قراردادهای تولید و فروش محصولات خود را فعال کنند.

میرزایی نماینده مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به وضعیت نامساعد حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ اخیر با دشمن صهیونیستی و آمریکایی گفت: باید دولت حمایت ویژه‌ای از شرکت‌های فناور و با تکنولوژی بالا کشور که در جنگ اخیر با دشمن آمریکایی و صهیونیستی آسیب دیدند؛ انجام دهد و وضعیت فعلی تا کنون اصلا مناسب نبوده است.

وی ادامه داد: در این زمینه باید توجه ویژه به نقش این شرکت‌ها در تولید محصولات کلیدی و راهبردی داشت و باید با اختصاص اعتبار جداگانه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و هایتک که از جنگ تحمیلی اخیر صدمه دیده‌اند، به سمت بازسازی سریع این ظرفیت مهم در اقتصاد کشور و زنجیره تکنولوژی کشور حرکت کنیم.

این نماینده مجلس با اشاره به لزوم حمایت ویژه و مستقل از سوی دولت در زمینه تخصیص ۵۰ همت اعتبارات بانکی و بورسی در جهت بازسازی این شرکت‌های راهبردی زنجیره علم و فناوری کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۰۰ همت شرکت‌های دانش‌بنیان خسارت دیده‌اند، توقع این است که حداقل حدود ۵۰ همت اعتبار اختصاص داده شود. اگر هم به لحاظ تأمین مالی مشکلی وجود دارد، به صورت بخش‌بخش تامین شود تا این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و مانع از توقف نوآوری در کشور شود.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه دولت به بازسازی بنگاه‌های حوزه علم و فناوری و دانش‌بنیان کشور با تکیه بر اعطای تسهیلات و اعتبارات حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند مستقیما منجر به حمایت از تولید محصولات مهم و غیرقابل‌جایگزین خواهد شد و منجر به حفظ اشتغال بخش نخبه کشور و بازگشت ظرفیت تولید این کالاهای فناور شود.