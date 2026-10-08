باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقتصادی و افزایش تورم و گرانی اظهار کرد: وضعیت خرید و شرایط اقتصادی مردم با مشکلاتی مواجه است، اما اقدامات و برنامه‌هایی در حال انجام است که امیدواریم نتایج آن به‌تدریج نمایان شود.

وی افزود: دولت برنامه‌های مفصلی را در حوزه‌های مختلف طراحی کرده و در حال اجرای آنهاست و امیدواریم بتوانیم با اجرای این برنامه‌ها بخشی از مشکلات موجود را برطرف کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعمال برخی موارد و ارقام مرتبط با کالاها : برخی از این موارد هنوز اعمال نشده‌اند و در تلاش برای افزایش کالابرگ هستیم مردم کمی صبوری کنند.

مدنی‌زاده در واکنش به پرسشی درباره سیاست‌های دولت آمریکا و فشارهای اقتصادی علیه ایران نیز گفت: در این شرایط، دولت با جدیت برنامه‌های خود را دنبال می‌کند و تلاش دارد آثار مشکلات و فشارهای اقتصادی را مدیریت کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله دولت بتواند اخبار خوب و امیدوارکننده‌ای در حوزه اقتصاد برای مردم داشته باشد.